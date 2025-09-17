'Olvidados', un acercamiento al Alzheimer a través del flamenco La compañía almeriense de Inés deInés arranca mañana viernes en el Maestro Padilla las actividades del 'Mes del Cerebro' de la capital

Son numerosos los estudios que han demostrado que los musicales y los relacionados con vivencias artísticas son algunos de los recuerdos que afloran con mayor fuerza en las personas que padecen de Alzheimer y, por ello, la Asociación Neurodem y el Área de Familia, Inclusión e Igualdad han querido incluir el espectáculo 'Olvidados' en su programación conjunta de la cuarta edición del 'Mes del Cerebro', que tendrá lugar del 19 de septiembre al 26 de octubre, coincidiendo con dos fechas importantes, el Día Internacional del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, y el Día Mundial del Ictus, el 29 de octubre.

El espectáculo tendrá lugar este viernes, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de la mano de la compañía de la bailaora almeriense Inés de Inés que, además, ha contado para esta producción con la colaboración de los también consolidados artistas de la tierra Ana Mar al cante y Antonio de Quero a la guitarra.

Las entradas para esta actuación se encuentran a la venta en la plataforma habitual del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, almeriaculturaentradas.es, y en la taquilla municipal del Teatro Apolo, por un precio único de tan solo diez euros.

El espectáculo busca reflejar con arte y sensibilidad el impacto del Alzheimer en pacientes y familias. «Los cuidadores son los grandes olvidados de nuestra sociedad, ellos actúan desde el amor más profundo entregándose con generosidad a sus familiares que sufren una enfermedad neurológica. Reconocerlos y cuidarlos debe ser una prioridad en el día a día de nuestra práctica clínica diaria dedicándoles el tiempo que merecen para que puedan contar su experiencia», apuntan.

«Con 'Olvidados' queremos acercar de una manera diferente el sentimiento de un cuidador, con un desgarrador espectáculo flamenco que transmita las emociones con las que conviven cada día los cuidadores, de la mano de la prestigiosa bailaora Inés de Inés», explican desde Neurodem sobre el espectáculo.

