La OCAL acercará su música a municipios de toda la provincia El programa 'Como en casa' lleva los conciertos de la Orquesta Joven de Almería a seis municipios en septiembre y octubre

María Paredes Moya Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Almería y la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) han presentado el programa 'Como en casa: el tour de la OJAL en la provincia', una iniciativa que refuerza el compromiso de la Institución con la cultura, a la vez que la acerca a los municipios de la provincia con el objetivo promover el acceso a la música clásica y la formación artística desde edades tempranas.

El programa contempla conciertos en Albox, Mojácar, Antas, Tabernas, Alhama de Almería y Dalías, en los que participarán tanto la sección de cuerdas de la OJAL, integrada por 38 músicos, como la orquesta sinfónica joven, con 79 intérpretes. De este modo, la Diputación vuelve a situar la música como un vehículo para la formación y el desarrollo cultural en toda la provincia. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, el director Michael Thomas y la presidenta de la Asociación Cultural OCAL, Mercedes Oliver, han presentado este programa.

Así, Almudena Morales, destacó la importancia de este proyecto cultural: «Un año más, la Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Cultura, trabaja de la mano de la Orquesta Ciudad de Almería. Hoy, 12 de septiembre, iniciamos una ruta por seis municipios que se prolongará hasta el 18 de octubre y que nos permitirá acercar la gran música sinfónica a localidades pequeñas de nuestra provincia, gracias al talento de la Orquesta Joven. Estos conciertos llegarán a Albox, Antas, Alhama de Almería, Mojácar, Tabernas y Dalías, ofreciendo a sus vecinos la oportunidad de disfrutar de la cultura a través de interpretaciones de altísima calidad. Se trata de un esfuerzo conjunto que pone en valor el trabajo de los profesionales que forman parte de la OCAL y que refuerza nuestro compromiso de llevar la cultura a todos los rincones de la provincia».

Mercedes Oliver, presidenta de la asociación cultural OCAL,manifestó que «la Orquesta Ciudad de Almería es un proyecto cultural que busca, por un lado, acercar la música clásica a toda la provincia, con un programa anual de la OCAL, que, a su vez, se ha convertido en una embajadora cultural de la provincia, con conciertos en los principales auditorios de España. Y, por otro, formar una cantera integrada por la Orquesta Infantil y Juvenil, en una iniciativa con casi 25 años de vida, y que está dando grandes alegrías. Al frente se encuentra un director de prestigio como es Michael Thomas».

A su lado, Michael Thomas afirmó que «la OJAL es un proyecto muy importante tanto para la provincia como para la formación de los jóvenes músicos. En esta gira la Orquesta Joven de Almería ofrecerá dos formatos. Uno sinfónico, con un repertorio muy ambicioso, y gran solista de piano como es Héctor Suárez, y un programa para la sección de cuerda, complejo y que supondrá un reto importante para la formación de estos jóvenes. El público va a disfrutar con el gran talento de los jóvenes músicos de la OJAL».