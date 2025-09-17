Nuevos Aires llena de música latina la noche del sábado en el Teatro Apolo de Almería Interpretarán un repertorio desde el bolero o el son cubano más clásico hasta éxitos muy actuales de autores como Rozalén, el Kanka, Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz, incorporando temas de composición propia

Por quinta vez, el inicio del otoño cultural de la capital almeriense adquiere sabor latino con la celebración del festival 'La Noche de la Música Latina'. Un evento organizado por la Asociación Cultural Grupo Nuevos Aires que hace de esta cita con este género musical se consolide como una propuesta imprescindible y ya habitual para este trimestre en la programación de temporada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Será este sábado, 20 de septiembre, a las 20.30 horas y en el Teatro Apolo.

Este año, el grupo organizador hará un repaso por su trayectoria musical contando con diversos invitados para la ocasión; y continuará su apuesta por la solidaridad, cediendo parte de la recaudación a la Asociación Red Madre Almería.

Tras un paréntesis en 2024, Grupo Nuevos Aires presenta en Almería una formación renovada, nuevas incorporaciones a su repertorio –que por primera vez incluye temas propios– y un elenco de invitados de auténtico lujo: las cantantes Isabel Hernández y Lydia Moreno, y el guitarrista y tresero Matt Hurt, quienes aportarán su arte y su talento en una noche que se promete mágica y evocadora.

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma habitual del Área de Cultura, almeriaculturaentradas.es, y en la taquilla municipal del Teatro Apolo, por un precio único de doce euros.

Del bolero al son cubano

Grupo Nuevos Aires es una agrupación ya habitual en las distintas programaciones culturales de la provincia de Almería y supone la confluencia de músicos profesionales y amateur unidos para interpretar un repertorio de versiones de música latina en su más amplia concepción: desde el bolero o el son cubano más clásico hasta éxitos muy actuales de autores como Rozalén, el Kanka, Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz, incorporando temas de composición propia. El repertorio del grupo está seleccionado para que pueda interesar a público de diferentes edades y gustos musicales, precisamente por su variedad.

Tras su participación en el evento Cubadisco 2025, celebrado en La Habana (Cuba) entre los días 18 y 25 de mayo, el grupo se encuentra en el proceso de edición del que será su primer trabajo discográfico, grabado en directo en el teatro del Museo de Bellas Artes de La Habana.