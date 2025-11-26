'Nuestas cosicas', triple ración de monólogos con La Roma, Gran Manley y Makeba

«No te tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida», decía el escritor estadounidense Elbert Hubbard allá por el siglo ... XIX. Para hacer gala de este espíritu desenfadado y pasar una velada distendida de humor y comedia, el Teatro Apolo alzará el telón este sábado, 29 de noviembre, al espectáculo de monólogos titulado 'Nuestras cosicas' y que llevará a escena a tres destacados cómicos del circuito del 'stand-up comedy' como son La Roma, Gran Manley y Makeba.

La sesión comenzará a las 20.30 horas y se enmarca dentro de la amplia programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están teniendo –como casi en toda la programación- un alto ritmo de venta. Se encuentran todavía disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área de Cultura (almeriaculturaentradas.es). Si todavía quedarán butacas seguirán a la venta en la taquilla del Apolo desde una hora antes del inicio del espectáculo. Tienen un precio único de 12 euros.

'Nuestras cosicas' es un espectáculo de monólogos en el que La Roma, una niña que no es tan niña, habla de cómo ha llegado a hacerse mayor, junto con El Gran Manley, un cómico que muestra su faceta más divertida hablando de los calvos y lo bonito que es estar en pareja. Completa la terna de risas garantizadas Makeba, una de las cómicas más desvergonzadas del panorama nacional.