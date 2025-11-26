Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Nuestas cosicas', triple ración de monólogos con La Roma, Gran Manley y Makeba

El Teatro Apolo recibe este sábado a los tres destacados cómicos del circuito del 'stand-up comedy'

R. I.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:24

Comenta

«No te tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida», decía el escritor estadounidense Elbert Hubbard allá por el siglo ... XIX. Para hacer gala de este espíritu desenfadado y pasar una velada distendida de humor y comedia, el Teatro Apolo alzará el telón este sábado, 29 de noviembre, al espectáculo de monólogos titulado 'Nuestras cosicas' y que llevará a escena a tres destacados cómicos del circuito del 'stand-up comedy' como son La Roma, Gran Manley y Makeba.

