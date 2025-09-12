Los Morente rendirán homenaje a su padre, por primera vez en Almería, en el Claustro de la Catedral Los hermanos actuarán el próximo 19 de septiembre en el primer templo de la diócesis almerienses

María Paredes Moya Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

Por primera vez en Almería, las voces de los hermanos Morente, una de las sagas de cantaores flamencos más reconocida en el panorama, sonarán para rendir homenaje a su malogrado padre, Enrique Morente. En concreto, Estrella, Kikí y Soleá unirán su arte, su talento y su duende para hacer disfrutar a todos los almerienses en una noche que se avecina como mágica, única e irrepetible.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, presentó este evento que se celebrará el próximo viernes, 19 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en un enclave único como es el Claustro de la Catedral de la Encarnación. El edil estuvo acompañado del vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, Fernando Giménez; y de María Segura, artista y organizadora del evento. Pérez de la Blanca ha asegurado que «Estrella, Kikí y Soleá compartirán las tablas del escenario con sus características voces, sus soniquetes y sus grandes espectáculos para recordar el legado de Enrique Morente». Y es que sus hijos transmiten, por cada rincón que recorren, la esencia de la saga Morente llevándola a lo más alto del cante flamenco.

Como el resto de eventos de la Noche del Sacromonte, «cada persona podrá disfrutar del mejor flamenco acompañado de una botella de vino junto a una degustación de jamón para hacer de esta noche que sea única y especial», explicó el concejal. «Al Ayuntamiento de Almería le hace especial ilusión la organización de esta cita, pionera en la capital, que servirá a una de las principales figuras del flamenco, por lo cual animamos a todos los almerienses y visitantes a que se sumen a la misma», finalizó Pérez de la Blanca no sin antes dar las gracias «al Deán de este templo, por abrirnos sus puertas una vez más y hacernos sentir como en casa».

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Fernando Giménez, puso en valor la apuesta por la cultura y el patrimonio almeriense que realiza la Diputación de Almería potenciando el orgullo almeriense: «Tenemos un firme compromiso con la cultura y el patrimonio de nuestra tierra, y el flamenco es un pilar fundamental en este ámbito. Lo demostramos con proyectos como el Museo del Realismo Español Contemporáneo Murec y por nuestra apuesta decidida por la promoción y difusión de las iniciativas culturales que nacen en la provincia y resaltan el gran legado de nuestra tierra. Nuestro deber es respaldar y dar visibilidad a ese talento que hace de Almería sea un referente cultural dentro y fuera de nuestra provincia».

«Tener a la familia Morente es un privilegio que nos convierte en protagonistas a nivel nacional. No podíamos dejar de apoyar y colaborar en esta nueva edición de Noches del Sacromonte, que bajo el título 'Sacromonte en el Claustro' refuerza la unión entre tradición, arte y cultura en un escenario único, proyectando la imagen de Almería como un epicentro de encuentro cultural y de manantial de talento», destacóFernando Giménez.

Por último, María Seguraagradeció «a las instituciones, al Ayuntamiento y a Diputación y en particular a Joaquín y a Fernando por su compromiso con el arte, con la cultura y con Almería». La cantaora resaltó que «para nosotros, para mi familia, para la familia de Juan, va a ser muy especial por la relación que teníamos con los Morente, por lo que va a ser una noche muy importante para todos nosotros». Del mismo modo, María Segura ha anunciado que «está todo vendido, podemos decir que tenemos el 'sol out' y para nosotros, sin duda, es una satisfacción increíble, por lo cual solo nos queda agradecer a todos los almerienses por su apoyo»