«Nadie va a mirar Almería tan bonito como otro almeriense»

David Roth Almería Martes, 10 de junio 2025, 23:36

El Aula de Cultura de IDEAL en Almería acogió este martes la presentación de 'Urraca, Urraquita, Urraquitita', la primera novela del actor y ahora escritor Jaime Riba Arango, en un acto celebrado en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Almería (Paseo de Almería, 69). El acto, que contó con la presentación de María García Alarcón, forma parte de la programación del Aula de Cultura de IDEAL, una iniciativa de IDEAL y la Fundación Vocento, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, que sigue acercando la literatura y la cultura a la sociedad almeriense. Con la sala llena, el público asistió a un encuentro cercano, cargado de humor, emoción y mucha sinceridad, donde el autor desgranó los entresijos de una historia que, como él mismo definió, está escrita con muchas 'r', con carácter y con mucho de Almería.

CHEMA ARTERO

Conocido como actor, y principalmente por el papel de Giorgi en la serie 'La que se avecina', confesó que su incursión en la escritura ha sido un proceso natural: «Estoy empezando a explorar la faceta de escritor. La escritura ha sido un paso orgánico en mi relación con las letras». Y aunque para muchos pueda parecer un salto desde su trabajo como actor, él mismo explicó que siempre tuvo una conexión con las palabras: «Como actores trabajamos con el texto y con la sonoridad, casi de forma inconsciente. Ese oficio me ha enseñado a buscar la palabra precisa. Ahora lo hago desde otro lugar, pero es la misma búsqueda».

Un homenaje a Almería

'Urraca, Urraquita, Urraquitita', publicada por la editorial independiente Dos Bigotes, es una novela que mezcla costumbrismo, humor y realismo mágico para retratar la vida de Doña Urraca Alcolea, una mujer que, en un acto de rebeldía, decide sentarse bajo un árbol y no volver a moverse. Alrededor de ella orbitan vecinos chismosos, su nieta Motita y un pueblo que recuerda a esos espacios donde todos se conocen pero no siempre se hablan.

La novela está plagada de palabras propias del habla almeriense, algo que Riba reivindicó sin complejos: «A mí me parece que hay que abrazar lo bueno y lo no tan bueno porque es lo que somos. No me planteé si las palabras almerienses debían estar o no, es que la novela las tenía intrínsecas». Palabras como solitrón, metemorros, trompazo, regomello o follaicovivo aparecen sin pedir permiso, tejiendo un lenguaje que, más que regionalismo, es una forma de habitar el mundo.

Riba aprovechó para reflexionar sobre la relación de Almería con su propia identidad, recordando cómo esta tierra ha sido muchas veces ignorada o mirada con prejuicio: «Nadie va a mirar Almería de una forma tan bonita como otro almeriense. No tenemos que tener miedo a contar lo que hemos sido, que no había para comer, que nos comíamos los lagartos. Eso también forma parte de lo que somos», dijo en un guiño a las crónicas de Juan Goytisolo en 'Campos de Níjar'.

Uno de los aspectos más interesantes de la novela, según explicó el autor, es la presencia dominante de personajes femeninos. «Casi todos los personajes que cuentan la historia son mujeres. Los hombres están, pero en un segundo plano, porque creen que llevan la voz cantante, pero en realidad la llevan ellas». Riba introdujo una figura muy simbólica en la obra: el 'salón de hombres', un lugar al que ellas no pueden entrar pero del que nunca sabemos lo que ocurre dentro. «Desde fuera parece un sitio bonito pero horrible, huele a óxido pero también a dulce, y todos los hombres van allí como si fueran zombis. Nadie les dice a las mujeres que no pueden entrar, pero ellas nunca lo hacen», una metáfora que el autor deja abierta a múltiples interpretaciones sobre las dinámicas de poder y género.

Realismo mágico almeriense

El escritor reivindicó el realismo mágico como una forma de explicar la vida más real que la propia realidad: «Estamos asistiendo a un boom del realismo mágico y creo que es el modo más honesto de contar lo que sentimos. Como almeriense, me sigue fascinando el ciclo del agua o que llueva barro. Eso ya es realismo mágico». En la novela aparecen lluvias de flores de azahar, olores imposibles de borrar o personajes que asumen lo mágico sin cuestionarlo, porque, como defendió Riba, «los personajes no se plantean si tiene una explicación científica».

El autor compartió que la semilla de la novela surgió de una imagen sencilla: «Pensé qué pasaría si alguien se sentara bajo un naranjo y decidiera no volver a moverse». A partir de ahí, la trama creció de manera orgánica, sumando capas, matices y simbolismos que permiten múltiples lecturas. «Es una novela para leerla, no para contarla», subrayó.

Riba desveló que la novela está profundamente ligada a la relación que tuvo con su abuela: «Mi abuela pasaba muchas horas conmigo. Hablábamos de todo, y muchas veces nos inventábamos cosas. Era un juego entre los dos. Con los años me he dado cuenta de que me da igual si lo que me contaba era verdad o no. Esa conexión fue lo más parecido a la religión o las creencias que yo he tenido». Este vínculo íntimo con la palabra hablada y la tradición oral se refleja en el tono de la novela, en ese espacio donde lo real y lo fantástico se entremezclan.

El autor confesó que lo que más le está emocionando de esta etapa como escritor es escuchar a los lectores: «Me interesa mucho lo que la gente interpreta, lo que les despierta la novela. Me parece un acto de humildad en el arte: aceptar que quizá ellos ven cosas que yo no había previsto y que tienen razón».