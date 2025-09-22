Miguel Vasserot lanza este miércoles 'Cuando llegues al infierno' una novela negra que mezcal deseo y crimen La presentación del libro tendrá lugar el próximo 26 de septiembre a las 19 horas en el Port of Spain, en el Parque de Nicolás Salmerón

María Paredes Moya Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Cuando llegues al infierno es una novela negra e histórica ambientada en el Madrid de 1882. Con una protagonista tan singular como brillante, y una serie de crímenes imposibles que desafían a la ciencia y a la razón, el almeriense Miguel Vasserot construye una historia que mezcla suspense, humor, erotismo y crítica social. Es su nueva apuesta literaria y verá la luz en las librerías de todo el país este miércoles gracias a la edición de N de Novela. La edición ha sido primorosamente ilustrada por el también almeriense Antonio Lorente.

La protagonista, Eugenia Alonso, es una estudiante de Medicina que investiga una serie de muertes misteriosas: hombres jóvenes y pobres aparecen muertos sin heridas ni signos de violencia, pero con un extraño olor impregnado en la piel. La investigación la llevará por los rincones más oscuros de Madrid y del alma humana.

Con un estilo literario poderoso, cargado de detalles sensoriales y una ambientación histórica rigurosa, la novela logra ser tanto una intriga policial como un retrato humano y social de una época fascinante. «Cuando llegues al infierno, dile al diablo que soy yo quien te envía». Así comienza esta novela donde el misterio, la amistad, el humor y el erotismo se entrelazan en el Madrid de finales del siglo XIX .

Entre personajes pintorescos, situaciones inesperadas y los experimentos en su laboratorio, Eugenia se adentra en una investigación que la llevará a descubrir el lado más oscuro del deseo y la perversión. Con un estilo literario muy personal, Miguel Vasserot nos demuestra que resolver un crimen puede ser tan complicado como entender el corazón humano.

La obra se publica en formato rústico de alta calidad, acompañado de elegantes guardas ilustradas en exclusiva por el reconocido artista Antonio Lorente. Esta cuidada propuesta editorial no solo enriquece la lectura, sino que convierte cada ejemplar en una pieza de colección, capaz de seducir tanto a los amantes de la novela como a quienes valoran el arte y el diseño en el libro.

Miguel Vasserot nació en Almería en 1967. Es abogado, licenciado en Derecho y Ciencias Biológicas, y experto en Derecho Ambiental y Penitenciario. Ha sido juez sustituto, empresario, profesor invitado y abogado en ejercicio desde 1994.

En 2017 publicó su primera novela, ¿Serías capaz de quedarte por mí?, y en 2022 Me llamo Victoria. Cuando llegues al infierno es su tercera obra de ficción y su novela más ambiciosa: un cruce literario entre el thriller histórico, la intriga psicológica y el retrato de una época de cambios.

Temas

Novela