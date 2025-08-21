María Galiana, voz y emoción para la Virgen del Mar en la antesala de la Feria Esta noche, a las 21:00 horas, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Mar abrirá sus puertas para acoger un recital de música y poesía en honor a su Patrona

Almería se viste de cultura y devoción en la antesala de su Feria. Esta noche, a las 21:00 horas, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Mar abrirá sus puertas para acoger un recital de música y poesía en honor a la Virgen del Mar, organizado por su Hermandad y con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento.

La cita contará con una protagonista de excepción: la actriz María Galiana, una de las figuras más queridas del panorama artístico español gracias a su inolvidable papel en Cuéntame, donde conquistó a varias generaciones como 'la abuela de España'. Galiana, que actualmente rueda una película bajo la dirección de Los Javis, ha hecho un alto en su agenda para viajar a Almería y unirse a este homenaje, movida por el cariño que profesa a la ciudad y a su patrona.

Sobre el escenario, la actriz estará acompañada por la voz del barítono Luis Santana y el talento al piano del maestro Francisco Serrano-Luque, conformando un trío artístico que ha recorrido con éxito numerosos rincones de la geografía española.

Este recital no es solo un regalo cultural para los almerienses, sino también una forma de subrayar la singularidad de la Feria: pocas capitales pueden presumir de celebrar sus fiestas mayores en honor directo a su Virgen. Con este encuentro, la Hermandad quiere recordar que la fe y el arte caminan de la mano, y que «también a través de la cultura se puede llegar a conocer a la Virgen».