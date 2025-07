Marc Anthony llega este domingo a Roquetas de Mar para ofrecer un concierto en el Estadio Antonio Peroles

María Paredes Moya Almería Sábado, 5 de julio 2025, 18:04 Comenta Compartir

El concierto más esperado del año llega este domingo a Roquetas de Mar. A las diez de la noche en el escenario instalado en el Estadio Antonio Peroles aparecerá Marc Anthony que ofrecerá un concierto incluido en su gira 'Marc Anthony En Vivo', con la que celebra más de tres décadas de éxitos que han marcado la historia de la música en español.

Las puertas del Estadio se abrirán a las 20 horas, dos horas antes del concierto, y si se ruega que el público vaya llegando de forma escalonada, para evitar luego largas colas para poder acceder al recinto de conciertos.

Con esta gira, Marc Anthony busca sumergir al público en un viaje sonoro por los temas que han definido su carrera musical. Con éxitos que han dado la vuelta al mundo, como 'Vivir mi vida', 'Flor pálida', 'Valió la pena' y 'Que precio tiene el cielo', cada concierto es una experiencia en la que la música, la emoción y la energía se fusionan en una propuesta visual de primer nivel.

Con más de tres décadas de carrera, Marc Anthony es uno de los artistas latinos más influyentes y galardonados de la historia. El de Nueva York ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, ha sido reconocido con múltiples Premios Grammy y Latin Grammy y su música sigue siendo referente de varias generaciones.

Biografía

Marco Antonio Muñíz, nacido de padres puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, es el artista de salsa que más ha vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latina. Al entrar en su cuarta década como artista, tiene docenas de certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA) y ha tenido 108 éxitos número uno en Billboard.

Conocido por su grandiosa voz es uno de los artistas en gira más prolíficos de la industria musical. Después de su primer álbum de salsa, 'Otra nota' (1993), sus álbumes batieron récords de ventas y listas. Su tercer álbum, 'Contra la corriente', fue el primer álbum de salsa en ingresar a la lista de álbumes Billboard 200.

Su álbum 'Pa'llá Voy' (2022), su decimotercer álbum fue lanzado en su propio sello Magnus/Sony Latin Music. Recibió cuatro nominaciones al Grammy y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Salsa. Durante su gira actuó ante un público con entradas agotadas en todo Estados Unidos, Europa y América Latina.

Su álbum 'Opus' (2019), recibió el premio Grammy al mejor álbum tropical 2020, y su álbum anterior, 'Marc Anthony 3.0' (2013), recibió el American Music Award, un Grammy, cinco Premios Lo Nuestro, dos Premios Juventud y una certificación especial «6 veces Diamante» de la RIAA.

También ha tenido exitosos sencillos en colaboraciones con Maluma ('La Fórmula', 2023), con Gente de Zona ('La Gozadera', 2014 y 'Traidora', 2015), junto a Daddy Yankee ('De Vuelta Pa'La Vuelta' 2021), Pepe Aguilar ('Ojalá te duela' 2023), entre otros.

Marc Anthony también ha establecido un currículum actoral altamente creíble, con papeles en películas que incluyen 'In the Heights' (2021), 'El Cantante' (2006), 'Man on Fire' (2004), 'In the Time of Butterflies' (2001), 'Bringing Out the Dead' (1999), y un papel protagónista en 'The Capeman' (1998) de Paul Simon en Broadway.

En septiembre de 2023, Marc Anthony fue incluído en el Paseo de la Fama de Hollywood y recibió la estrella 2.762. Su más reciente álbum 'Muévense' se estrenó en 2024. El álbum marcó la primera incursión de Marc en el género ranchero con una notable colaboración con la realeza mexicana Pepe Aguilar. La producción también incluyó los sencillos que encabezaron las listas de popularidad 'Punta Cana' y 'Ale, Ale', entre otros éxitos. 'Ale, Ale' también fue la canción oficial exclusiva de la Euro 2024.