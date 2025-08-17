Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concierto de Manuel Carrasco en Vera. R. I.

Manuel Carrasco ilumina la noche en Vera

El cantante de Huelva protagoniza uno de los momentos con más magia del verano veratense

M. P. M.

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:15

Lleno absoluto. Manuel Carrasco es una de la estrellas del momento y, como tal, iluminó Vera en su concierto de este sábado. El cantante y compositor de Huelva hizo una parada de su 'Tour Salvaje 2025' en el Recinto Ferial El Palmeral del municipio del Levante almeriense, como parte de la programación de Summer Vera Music Festival.

Cerca de 10.000 personas se emocionaron con un Manuel Carrasco que se dejó la piel sobre el escenario mientras recorría los temas de su último trabajo, sin olvidar algunos de sus éxitos más memorables.

La elección de Vera como una de las paradas de este 'Tour Salvaje' no es casual. El municipio almeriense se consolida cada año como un destino cultural de referencia, que atrae a grandes artistas y posiciona a localidad en el mapa de los conciertos del verano. No en vano, se trata de uno de los municipios almerienses más populares para pasar las vacaciones estivales.

Diferentes momentos del concierto.
Imagen principal - Diferentes momentos del concierto.
Imagen secundaria 1 - Diferentes momentos del concierto.
Imagen secundaria 2 - Diferentes momentos del concierto.

Desde sus inicios, Manuel Carrasco ha sabido trazar una carrera marcada por la emoción, la autenticidad y la conexión con su tierra. Nacido en Isla Cristina (Huelva) en 1981, comenzó su camino musical desde niño y ha crecido hasta convertirse en uno de los referentes indiscutibles de la canción de autor en España.

Cada uno de sus discos ha alcanzado los primeros puestos en las listas de ventas y sus giras reúnen a decenas de miles de personas en cada ciudad.

