«Cuando me llamaron del sextete de Paco de Lucía me emocioné mucho»

Javier Cortés Almería Domingo, 13 de julio 2025, 22:24

José Fernández del Tomate, conocido popularmente como José del Tomate (Almería, 1998) es uno de los artistas más prometedores del panorama musical a nivel nacional. Este guitarrista almeriense, hijo de Tomatito y que cuenta con una familia donde se respira música por todos los poros, realizará un concierto el próximo jueves 17 de julio a las 21.30 horas en el Teatro Apolo. Además, está de enhorabuena porque próximamente sacará un nuevo disco que profundiza en las raíces del flamenco y rodó hace unos meses un videoclip junto a la cantante colombiana Karol G.

–Sonanta 3.0, nuevo espectáculo que presentará este jueves en el Teatro Apolo, ¿qué podrá ver el público que asista al Apolo?

–Una fusión de lo que son nuestras raíces, el flamenco, con un poco de complementos electrónicos y estilos más modernos.

–¿Quién le acompañará ese día?

– Quique Ortiz, Mar Ángeles Fernández, Johnny Cortés a la percusión y Cristi Santiago a la guitarra.

–Hace tiempo hizo un disco, ahora ya va por el segundo. ¿Qué tiene este disco de especial que no nos dejara ver en el anterior?

–Experiencia, visión y y sobretodo algo nuevo que contar. Contará con entre 8 y 10 temas.

–¿Destacaría algún tema que le haya dado mucha dificultad?

–Guerra me dan todas. Y quedarme con alguna en especial, cada una tiene algo de especial.

–¿Qué puede destacar del nuevo disco?

–Haremos un recorrido por los palos del flamenco porque ya los palos están descubiertos, ya uno no va a descubrir nada, está todo creado. Lo que tenemos que hacer es recrear ya los creados.

–¿En qué palo se siente más cómodo? ¿y el más difícil?

–La bulería me gusta mucho. Lo mismo que a la misma vez estoy cómodo, pero también le tengo mucho respeto. La bulería es quizás el que es el más difícil.

–Hace unos meses salió en el videoclip 'Latina Foreva', de Karol G. ¿Cómo fue la experiencia?

–Muy chula. Fueron como cuatro días o así que estuvimos en California. Fue un recuerdo bonito, tanto conocerla a ella, como musicalmente compartiendo la misma experiencia. De conocer como es la producción del videoclip. ¡hay gente que ni en una película llevan esa producción y ahí ya lo utilizan para un videoclip que dura 2 minutos y poco!

–¿Pasó frío?

–Mucho. Estábamos como -15 grados, -17 grados. Había mucha seguridad, un médico allí, una parte se grababa y corriendo venía con manta eléctrica.

–¿Cómo reaccionó el público estadounidense ante un guitarrista español de flamenco?

–En el caso de artistas como Karol G, su entorno no es flamenco, ya que el flamenco es un género de nuestro país. Pero claro, si les le interesan, les dan un valor, cosa que muchas veces eso pasa cuando uno no lo tiene. La gente de aquí lo tiene de cerca y hay mucha gente como que no le echa cuenta. Y hay otra gente que le pilla lejos y le da un valor extraordinario, que es lo que se merece el flamenco.

–Regresando al concierto, estará ante un lugar que alberga cerca de 400 personas, habiendo tocado con Lola Índigo en el Bernabéu, con David Bisbal y RVFV ante miles de asistentes. ¿Prefiere los pequeños o los grandes espacios?

–Al final, cuando uno se mete en la música se entrega de la misma manera. Es verdad que en ese tipo de espacios, hay una energía grande que se disfruta.

–¿Se toca igual?

–Estoy acostumbrado a ir a los espacios donde hay un silencio, hay otra clase de público, y donde la gente está a oscuras en un teatro y está escuchando. Pero sobre todo que la gente va a pasarlo bien, a disfrutar y no va a ir ahí a machacarte, a ver en qué nota falla. Siempre hay que hacerlo bien, pero son formas diferentes de disfrutar. Eso también te da una tranquilidad porque no estás con ese miedo, aunque haya mucha más gente. Se disfruta de diferente manera.

–¿Qué evento le ha hecho pensar: «no estaré a la altura»?

–Mis primeros pasos fueron ya con un nivel alto, ya que acompañaba a mi padre, y eso ya tiene responsabilidad grande y te pones nervioso. Acompañarlo no es fácil. Ese fue uno de mis primeros pasos, pero he acompañado dentro de un nivel muy alto. Y claro, vas cogiendo esa responsabilidad y te lo vas llevando también a todo lo que vas haciendo diferente. Cuando preparé mi disco, la primera presentación fue una de las salas del Teatro Real de Madrid. Ahí estaba también muy nervioso. Después de ahí me llamaron también del sextete de Paco de Lucía. Después de que ya fallece Paco, el grupo sigue haciendo cosas recordando la música de Paco y me llaman para formar parte de esa banda y me tuve que encerrar y me emocioné mucho. Estuve con todo su sextete, los músicos de toda la vida de Paco de Lucía.

–Como guitarrista flamenco, ¿alguna vez pensó que se le podían dar estas oportunidades, de tocar con gente que no tiene nada que ver con su estilo musical?

–No me lo imaginaba, aunque lo he visto de cerca. He sido pequeño y lo justo cuando empiezo a tener un poco de conciencia mi padre estaba de gira con Michel Camilo en el primer Spain, que pegaron un pelotazo. Es con un músico de otro género musical que se junta al flamenco y la y de mi padre junto con el con el toque y el género de Michel Camilo. Después también colabora con Romeo Santos. Nunca había pensado en que me pasara a mí.

–En flamenco, la guitarra casi siempre suele tocarla el hombre. ¿Qué piensa sobre ello?

–Como se pongan al poder nos van a machacar porque creo que las mujeres tienen mucha más capacidad que nosotros. Para la guitarra, a mí que me gusta mucho la sensibilidad, una mujer lo expresa de una manera que quizá un hombre no lo podría hacer.

– ¿Cual es su guitarrista favorito?

–Paco de Lucía, sin duda.

–¿Y que esté vivo a día de hoy?

–El Tomate. También me gusta mucho Diego del Morao, Josemi Carmona y El Paquete, entre otros.

–Si ascendiera la UD Almería, le gustaría hacer un concierto de bienvenida a Primera División?

– Me encantaría.

–¿A quién llamaría?

–Contaría con músicos de la tierra. A todo el que se quisiera subir en el coche de camino al estadio.