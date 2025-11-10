Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del festival en el Patio de Luces de Diputación. D. R.

Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies protagonistas de los premios Fical 2025

El Festival Internacional de Cine de Almería ha adelantado los cuatro galardonados más relevantes de su 23ª edición durante la presentación celebrada en el Patio de Luces de Diputación

David Roth

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:05

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha adelantado en primicia los nombres de los cuatro premiados más relevantes de su 23ª edición durante ... la presentación oficial celebrada en el Patio de Luces de la Diputación Provincial a lo largo de la mañabna de este lunes. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martínez; y el director del festival, Enrique Iznaola.

Te puede interesar

