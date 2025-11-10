Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies protagonistas de los premios Fical 2025

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha adelantado en primicia los nombres de los cuatro premiados más relevantes de su 23ª edición durante ... la presentación oficial celebrada en el Patio de Luces de la Diputación Provincial a lo largo de la mañabna de este lunes. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martínez; y el director del festival, Enrique Iznaola.

Impulsado por la Diputación de Almería, Fical se ha consolidado como una de las citas cinematográficas más importantes del país, atrayendo a figuras nacionales e internacionales y situando a la provincia como uno de los escenarios naturales más reconocidos del mundo. Desde los rodajes de clásicos como Lawrence de Arabia, Cleopatra o El bueno, el feo y el malo, hasta producciones recientes como Indiana Jones y la última cruzada o Exodus, Almería ha mantenido un vínculo inseparable con la historia del séptimo arte. Este año, además, se enmarca en el 60 aniversario del rodaje en la provincia de uno de los filmes que revolucionó el panorama cinematográfico en la provincia: La muerte tiene un precio, de Sergio Leone y con Clint Eastwood como protagonista.

En cuanto a los premiados, estos son los galardonados de esta edición, tres de ellos obtendrán su preciada estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

Premio internacional 'Almería, Tierra de Cine'— John Rhys-Davies

El actor británico John Rhys-Davies, a sus 81 años, será uno de los homenajeados con el galardón 'Almería, Tierra de Cine'. Conocido por su participación en dos de las sagas más emblemáticas del cine, Indiana Jones y El señor de los anillos, Rhys-Davies rodó parte de Indiana Jones y la última cruzada en localizaciones almerienses como Tabernas y la capital.

Su interpretación del arqueólogo Sallah y del enano Gimli le han convertido en un rostro inolvidable para generaciones de espectadores. En 2023 regresó a la franquicia con Indiana Jones y el dial del destino, cerrando magistralmente su aportación a la saga.

Premio 'Almería, Tierra de Cine' — Eduard Fernández

El segundo galardón 'Almería, Tierra de Cine' recaerá en el actor español Eduard Fernández, una de las figuras más destacadas del panorama nacional, recientemente reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía.

Con una carrera marcada por la excelencia interpretativa, Fernández ha recibido cuatro premios Goya y la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Entre sus películas más recordadas figuran Los renglones torcidos de Dios, Perfectos desconocidos, Mientras dure la guerra o El método. El actor mantiene también un vínculo especial con Almería, donde rodó El niño y Lejos del mar, de Imanol Uribe.

Adriana Ugarte, Premio 'Almería, Tierra de Cine'

La actriz Adriana Ugarte será otra de las protagonistas de Fical 2025. Reconocida por su trayectoria en cine y televisión con títulos como El tiempo entre costuras, La señora o Heridas —serie rodada en parte en San José y La Isleta del Moro—, Ugarte recibirá el premio «Almería, Tierra de Cine» durante la gala de inauguración del festival, el 14 de noviembre a las 20:30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla.

La intérprete se unirá además al Paseo de la Fama de Almería, donde dejará su huella como una de las grandes estrellas del panorama audiovisual español.

Premio de Honor — Leo Harlem

El humorista y actor Leo Harlem recibirá el Premio de Honor Fical 2025, un reconocimiento que el festival entrega desde 2021 a grandes personalidades del cine y la televisión.

Tras los homenajes a Loles León, José Mota y Santiago Segura, Fical distingue este año a Harlem por su exitosa trayectoria en la comedia española, tanto en televisión como en cine, con títulos como El mejor verano de mi vida, Superagente Makey o la saga Padre no hay más que uno. Actualmente se encuentra inmerso en su gira de despedida de los escenarios.

Un festival con historia

Nacido en 2002 bajo el nombre de Almería en Corto, el festival dio un salto cualitativo en 2016 con su actual denominación, Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Con el apoyo de instituciones, RTVE, Atresmedia y otros colaboradores, Fical se ha consolidado como un referente del cine nacional e internacional, manteniendo viva la marca «Almería, tierra de cine», que reivindica el papel de la provincia como plató natural de referencia mundial.