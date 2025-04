Kinky Boots, el musical ganador de seis premios Tony, ofrece este sábado dos funciones en Roquetas de Mar

María Paredes Moya Almería Viernes, 4 de abril 2025, 13:36 Comenta Compartir

Tras su éxito en Broadway y su paso por Madrid, el musical Kinky Boots en su gira por España, llega a Roquetas de Mar, donde se podrá disfrutar en el Teatro Auditorio el sábado 5 de abril en dos únicas sesiones, a las 17 y 20 horas. Aclamado por la crítica, este musical con texto de Harvey Fierstein y música y letras de Cyndi Lauper, está dirigido por Silvia Villaú y producido por Theatre Properties en coproducción con Rimas Europe y colaboración de Grupo Eventix, presentado gracias a un acuerdo con Music Theatre International (Europe) Limited (MTI).

El musical está basado en la película británica Kinky Boots (2005) de Miramax escrita por Geoff Deane y Tim Firth y dirigida por Julian Jarrold. Inspirado en hechos reales, Kinky Boots cuenta historia de superación de dos personas que no tienen nada en común... o eso creen.

Tras su estreno en 2012 en el Bank of America Theatre de Chicago, Kinky Boots dio el salto a los escenarios de Broadway, donde fue galardonado en 2013 con 6 Premios Tony (incluidos Mejor Musical y a la Mejor Música Original) y realizó más de 2.500 funciones a lo largo de 6 temporadas. A partir de entonces Kinky Boots no ha parado de representarse a lo largo de todo el mundo y ha sido traducido a multitud de idiomas. Reino Unido, Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Irlanda, Italia, Japón o Suecia son solo algunos de los países donde se ha representado este musical.

La historia

Charlie Price es el hijo de un zapatero artesano. Su padre confía en que continúe con el negocio que ha dado trabajo a tantas familias durante cuatro generaciones. Simon (Lola) ha crecido en una familia de color, con un padre bastante rígido que nunca entendió su afición por el baile, ni su atracción por los zapatos de tacón alto rojo de su madre.

Charlie no se siente atraído por el negocio familiar y marcha a vivir con su novia Nicole a Londres en busca de un futuro juntos, pero la repentina muerte de su padre le obliga a volver y solucionar el tema de la fábrica de calzado. Allí descubre el negocio no es tal negocio y que su padre tenía miles de zapatos guardados por cancelación de pedidos. Para evitar el cierre, debe reducir costes y comienza despidiendo a 15 trabajadores, hasta que Laura, una trabajadora enamorada de él en secreto, le dice que, si no funciona el negocio, quejarse no es la solución: debe cambiar de objetivo.

En un viaje a Londres para visitar a un antiguo cliente al que trata de vender alguna partida de las almacenadas en la fábrica, Charlie, acude en ayuda de Simon, que ahora es un transformista de nombre artístico Lola, al que están golpeando. Simon viste unas botas largas de tacón alto, que le llegan casi a la ingle y se queja de que siempre se le rompen los tacones, a él y a su conjunto de ángeles, porque no soportan el peso de un hombre.

Charlie recuerda la sugerencia de Laura y decide invitar a Lola a visitar su fábrica para que le muestre exactamente el tipo de botas que no encuentran él y sus amigos. Con mucha empatía y comprensión mutua, esta peculiar pareja es capaz de abrazar sus diferencias y crear una fabulosa línea de zapatos totalmente revolucionaria. Aunque realmente el mayor de los logros es su amistad.

El espectáculo cuenta con un elenco compuesto por los principales artistas del teatro musical encabezados por Carlos Benito (Charlie) y Tiago Barbosa (Lola). Las coreografías son de José Félix Romero, la adaptación de guion y letras de Silvia Montesinos, el diseño de vestuario de Verónica de la Canal y Alejandra Robotti, el diseño de botas y calzado de Luciano Marra, el diseño de escenografía de Jorge Ferrari, el diseño de luces de Valerio Tiberi y Tomás Padilla, el diseño de sonido de Adolfo Sánchez y el diseño de pelucas y peinados de Jose Sedano.