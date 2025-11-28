La Junta llevará la cultura a siete municipios de Almería durante el mes de diciembre

La Consejería de Cultura y Deporte ha impulsado para el mes de diciembre la celebración de una decena de funciones de la Red Andaluza de ... Teatros Públicos. La programación en el último mes del año va a apostar por la diversidad artística y la presencia de compañías andaluzas y nacionales en un total de siete municipios de la provincia de Almería en su labor de apoyo a la creación contemporánea, la danza, el circo y la música.

La programación dará comienzo en Tabernas, que acogerá el 3 de diciembre el espectáculo de danza 'Tú y yo', de Da.Te Danza, dirigido al público infantil.

El día 5, el municipio de Pulpí ofrecerá la función teatral 'Adiós, Peter Pan' de Festuc Teatre, mientras que ese mismo día Berja recibirá el espectáculo de circo contemporáneo 'Hypnos', de Kanbahiota Troup.

El día 6, el municipio de Carboneras acogerá el concierto 'Tres culturas, tiempo de cantares', de Numen Ensemble, y al día siguiente, el mismo municipio programará el espectáculo de circo poético 'Simplemente Clara', de Minusmal.

Ese mismo día, el 7 de diciembre, Vera celebrará el 'Concierto de Navidad. Selección de El Mesías (Haendel)' a cargo de Staff Opera Club.

La actividad continuará en Adra, con la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, que presentará 'La Buena Estrella' el día 12, mientras que en Carboneras tendrá lugar el día 13 el recital de música de cámara 'Cuartetos eternos: de lo clásico a lo romántico', del Cuarteto Bruma.

El 18, en Tabernas, la compañía La Buena Compañía presentará el espectáculo familiar 'El bosque de Coco', y Pulpí celebrará el 20 la propuesta musical interactiva 'Toom-Pak Reciclart 2.0' de Toom-Pak.

La Navidad llegará a Albox el 24 de diciembre con el espectáculo circense 'Circo Alas', de Alas Circo Teatro.

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha sumado 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía, tres de ellas, en la provincia de Almería, en el último trimestre del año.

Este incremento, que supone un 19,38% más de presupuesto refuerza la presencia de distintos espectáculos, con un coste que asume íntegramente la Consejería de Cultura. De este modo, se reafirma el compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural, impulsando una programación que fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad.