José Mercé, hijo adoptivo de Almería La alcaldesa anuncia una distinción que honrará y devolverá «el cariño que ha demostrado el cantaor por esta tierra con la que mantiene un fuerte vínculo desde hace más de 40 años»

M. P. M. Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 23:17

El cantaor jerezano José Mercé será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Almería el próximo viernes, 12 de diciembre, en el Teatro Apolo de la capital. Así lo anunció ayer la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en un acto que será, además, previo al concierto que Mercé ofrecerá en el Auditorio Municipal Maestro Padilla al día siguiente, el día 13, con su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'.

«Almería quiere devolver a Mercé lo que ya hace tiempo ha sabido ganarse con creces: el título de Hijo Adoptivo. Un título que no se regala, sino que se merece. Y lo merece porque Mercé es uno más entre nosotros. Porque lo sentimos nuestro. Y porque su cante también es parte de nuestra historia», indicó María del Mar Vázquez, acompañada del concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, y del presidente de la Peña El Taranto, Rafael Morales.

Precisamente, el amor de José Mercé por Almería se planta y crece desde que en 1983 vino a cantar a la peña que tiene su sede en los Aljibes Árabes. Desde esa primera gran actuación del joven José Mercé en Almería, se estableció un idilio entre el artista jerezano y El Taranto que se ha ido consolidado y acrecentando con el paso de los años. Pero, además, la relación del cantaor con Almería ofrece muchos más hitos destacados. Como dijo la alcaldesa, «José Mercé tiene el Escudo de Oro de Almería, ha sido Pregonero de Feria y también ha sido emisario del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes, ha formado dúo en incontables ocasiones con nuestro guitarrista internacional José Fernández Torres, 'Tomatito', haciendo disfrutar a miles y miles de espectadores de la unión y el talento de dos genios vinculados con Almería».

Vázquez añadió que «durante todos estos años, Mercé ha beneficiado a Almería, desde la honradez y la generosidad, acrecentando su prestigio y difundiendo la historia, el patrimonio y el arte de esta tierra que ahora, y ya de manera oficial, también es la suya».

Tras su intervención, se proyectó un saludo grabado por el cantaor con el que, con la simpatía y naturalidad que le caracteriza, mandó «un fuerte abrazo muy flamenco para todos los almerienses», después de agradecer a la alcaldesa y al Equipo de Gobierno el nombramiento como hijo adoptivo, que le hará sentirse «más almeriense que nunca porque Almería es también mi tierra».

José Mercé, además de cantaor antológico y experto en todos los palos, siempre ha sido un artista valiente en la exploración de otras músicas, para extraer y adaptar lo valioso para pasarlo por su filtro de talento, siempre con resultados espectaculares. En ese marco, siempre admiró profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, el compositor Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su último espectáculo, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

Manuel Alejandro es el autor de buena parte de la banda sonora musical del siglo XX en España, habiendo firmado canciones inolvidables a artistas de talla mundial como Raphael, Rocío Jurado o Julio Iglesias.

