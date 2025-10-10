John Maclean, 'Spirit of the West' en Tabernas El director escocés recibe el galardón con el que Almería Western Film Festival reconoce la aportación artística y la innovación en este género cinematográfico

Uno de los momentos destacados de la segunda jornada de Almería Western Film Festival (AWFF) ha sido la entrega del premio 'Spirit of the West' al director escocés John Maclean, en reconocimiento a su aportación singular al cine wéstern contemporáneo. Este galardón, que el festival concede desde hace cuatro ediciones, distingue a cineastas cuya obra ha contribuido a mantener y renovar el género en las últimas décadas, han indicado desde la organización del festival de cine que acoge Tabernas. Anteriormente, recibieron este reconocimiento los realizadores Mateo Gil (2021), Víctor Matellano (2022), John Hillcoat (2023) y Lisandro Alonso (2024).

AWFF, en su objetivo de reconocer las nuevas miradas que revitalizan el género en el siglo XXI, pone el foco en la presente edición en el guionista y director escocés John Maclean (Escocia, 1972). Hace diez años, en 2015, dio el salto al largometraje con la espléndida 'Slow West', la primera participación del director en el festival. «Esta tierra es muy enérgica, tiene mucha fuerza con los contrastes en el Desierto de Tabernas y es muy atractiva para hacer cualquier tipo de rodaje», ha manifestado el homanejado, agradeciendo la acogida y el reconocimiento.

Este mismo año, Maclean ha estrenado el thriller de venganza 'Tornado', una fábula que fusiona elementos del spaghetti western y el cine de samuráis, y que será la película de clausura de la presente edición. En reconocimiento a su ambición visual, a la reformulación del paisaje wéstern y a la creación de un estilo poético identificable, Almería Western Film Festival le ha concedido el Premio Spirit of the West 2025.

La programación del jueves comenzó con la premier nacional de 'Adiós al amigo', dirigida por Iván David Gaona (Colombia), dentro de la Sección Oficial. Le siguió la proyección de 'Gaucho Gaucho', un documental de Mike Dweck y Gregory Kershaw, coproducción entre Argentina y Estados Unidos que se presentó en la Sección Panorama.

Por la tarde, el Teatro Municipal de Tabernas acogió la mesa redonda 'Desierto de Tabernas, tesoro cinematográfico europeo', centrada en el valor paisajístico y patrimonial del entorno almeriense. Un coloquio que reunió a representantes de la administración y de la iniciativa privada, todos conocedores y amantes de la riqueza natural de este paraje con el objetivo de poner de relieve la necesidad de lograr el equilibrio entre economía local y conservación de la naturaleza.

Posteriormente se proyectó 'El vaquero', cortometraje colombiano dirigido por Emma Rozanski, con la presencia de su actriz protagonista Natalia Cortés. «Disfruté mucho con esta película, me transformó y me hizo crecer como actriz. Un filme atípico dentro del cine que se hace en Colombia porque explora la conexión entre el ser humano y la naturaleza en medio de una atmósfera envolvente llevando al espectador a un viaje visual y sensorial», ha trasladado.

La sesión continuó con la Sección Oficial Escuelas de Cine, dedicada a obras de jóvenes realizadores, y un encuentro literario en la Biblioteca Municipal con la escritora argentina Mariana Travacio, centrado en sus novelas 'Quebrada' y 'Como si existiese el perdón'.

La jornada concluyó con la proyección de 'Pokerface,' cortometraje de Kai Joel Zeller (Sección RTVA), y la premier internacional de 'Dead Souls', el nuevo largometraje del director británico Alex Cox, que se rodó en parte en el Desierto de Tabernas. «He intentado de estar allí, pero hay problemas con los vuelos, y restricciones en Estados Unidos y ha sido imposible. Agradezco mucho a todos los que han participado. Nos vemos el próximo año y espero que todos disfruten con la proyección», trasladó en un vídeo mensaje. La película, fuera de competición, contó con algunos de los actores como Sarah Vista, Javier Arnal y Ed Tudor, y reunió a numerosos aficionados y seguidores el conocido director.