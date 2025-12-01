El humor con identidad propia de 'Nuestras cosicas' conquista el Teatro Apolo

El Teatro Apolo acogió durante la noche del sábado el espectáculo de monólogos 'Nuestras Cosicas', una propuesta escénica que logró un lleno total y un ... público especialmente receptivo, que disfrutó de principio a fin de una velada marcada por la cercanía, la diversidad y el humor con sello propio.

La humorista Roma abrió la noche con un monólogo generacional en el que, desde un tono desenfadado y muy cercano, reflexionó sobre el proceso de hacerse mayor, las señales que delatan el paso del tiempo y el contraste entre la juventud y la madurez. Su intervención conectó de inmediato con los asistentes, que respondieron con risas constantes y complicidad.

El testigo lo tomó Gran Manley, que aportó su característico humor directo para hablar, con ironía y naturalidad, de lo que supone ser calvo y de las situaciones cotidianas que rodean esta realidad. Su capacidad para crear un ambiente distendido y participativo mantuvo el ritmo del espectáculo en todo lo alto.

La encargada de cerrar fue Makeba, humorista granadina nacida en España, hija de madre española y padre guineano, que siempre reivindica con claridad su identidad: «Soy española». Con un estilo atrevido y muy personal, abordó cuestiones de identidad, diversidad y cultura desde una perspectiva fresca, incisiva y cargada de humor. Su actuación fue una de las más aplaudidas de la noche.

El público, entregado y participativo, convirtió la velada en un éxito rotundo, reforzando la apuesta del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería por ofrecer una programación variada, accesible y de calidad, que acerque las artes escénicas a todos los públicos.