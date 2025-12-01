El humor con identidad propia de 'Nuestras cosicas' conquista el Teatro Apolo
Los monologuistas Roma, Gran Manley y Makeba hacen disfrutar a sus fieles seguidores en este espacio cultural del centro de Almería
M. P. M.
Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:16
El Teatro Apolo acogió durante la noche del sábado el espectáculo de monólogos 'Nuestras Cosicas', una propuesta escénica que logró un lleno total y un ... público especialmente receptivo, que disfrutó de principio a fin de una velada marcada por la cercanía, la diversidad y el humor con sello propio.
La humorista Roma abrió la noche con un monólogo generacional en el que, desde un tono desenfadado y muy cercano, reflexionó sobre el proceso de hacerse mayor, las señales que delatan el paso del tiempo y el contraste entre la juventud y la madurez. Su intervención conectó de inmediato con los asistentes, que respondieron con risas constantes y complicidad.
El testigo lo tomó Gran Manley, que aportó su característico humor directo para hablar, con ironía y naturalidad, de lo que supone ser calvo y de las situaciones cotidianas que rodean esta realidad. Su capacidad para crear un ambiente distendido y participativo mantuvo el ritmo del espectáculo en todo lo alto.
La encargada de cerrar fue Makeba, humorista granadina nacida en España, hija de madre española y padre guineano, que siempre reivindica con claridad su identidad: «Soy española». Con un estilo atrevido y muy personal, abordó cuestiones de identidad, diversidad y cultura desde una perspectiva fresca, incisiva y cargada de humor. Su actuación fue una de las más aplaudidas de la noche.
El público, entregado y participativo, convirtió la velada en un éxito rotundo, reforzando la apuesta del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería por ofrecer una programación variada, accesible y de calidad, que acerque las artes escénicas a todos los públicos.
