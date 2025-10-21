Historia viva de la democracia Las periodistas Mabel Mata y Nieves Fernández reciben el reconocimiento en Almería junto a las cinco alcaldesas pioneras de Andalucía, que protagonizan el reportaje ganador

Almería Martes, 21 de octubre 2025

Llegó el día. Almería fue este martes capital del buen periodismo, aquel que defiende los derechos humanos, aquel que, por encima de todo, mantiene un firme compromiso de veracidad y honestidad con la sociedad a la que sirve. La Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) hizo entrega del Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', que reconoce desde hace trece años trabajos periodísticos publicados en todo el globo que tienen a la mujer en el foco de la noticia.

Este año, el galardón dotado con 5.000 euros –uno de los más cuantiosos que se conceden en la actualidad– ha recaído en las periodistas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García, autoras de 'Alcaldesas por elección', una pieza del reconocido programa de Canal Sur Televisión 'Los reporteros' en la que, en primera persona, cuentan su experiencia cinco de las nueve primeras alcaldesas de la democracia en Andalucía.

«Es una tarde de muchísima felicidad», comenzó Mabel Mata, quien quiso recordar que la televisión es «trabajo en equipo» repasando los nombres de todos los participantes en el reportaje que les ha valido 5.000 euros. También recalcó la relevancia del programa veterano de la televisión andaluza 'Los reporteros': «Nuestras cartas de presentación es nuestra credibilidad, si la perdemos, lo perdemos todo».

«No podemos dar ni un paso atrás en igualdad», finalizó su discurso Mata tras agradecer, una a una, a todas las alcaldesas pioneras presentes en la sala.

«Nos han dado un premio por hacer nuestro trabajo», comenzó su discurso Nieves Fernández, agradecida por este galardón. Tras reconocer su «envidia» por estas mujeres, que hicieron la Transición, abundó en la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, un camino que aún tiene «obstáculos». «Solo llegaremos al final del camino cuando la mayoría de los hombres de este país nos traten como iguales» , concluyó.

El reportaje, de media hora de duración y que fue emitido el 6 de abril de 2024 en la televisión pública andaluza, resultó seleccionado entre 132 trabajos llegados de todo el mundo por el jurado del premio 'Colombine'. De él, destacó que «trasciende la función informativa y divulgativa para convertirse en un documento histórico». No en vano, esta producción logró sentar en la misma mesa, por primera vez, a las alcaldesas pioneras que aún viven.

Un hito que se repitió ayer en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

Gracias a la entrega de este galardón, la capital almeriense recibió a las mujeres elegidas para dirigir sus municipios en los primeros comicios municipales de la democracia: Encarnación Anguita Delgado, de Frailes (Jaén); María Morón Lorenzo, de El Granado (Huelva); Pilar Granados Escudero, de Villaharta (Córdoba); María Ángeles Esteban Carmona, de Alájar (Huelva) y Adoración Antolín Sorroche, de Uleila del Campo (Almería).

Adoración Antolín tomó la palabra en nombre de las cinco alcaldesas y trasladó su agradecimiento por este homenaje y, sobre todo, por el premio recibido por un programa en el que se «ve el espíritu de servicio con el que nos presentamos». Antolín no pudo evitar comparar las alcaldías de la Transición con las de ahora: «Si hubiéramos tenido todos estos medios, habríamos podido hacer muchas más cosas».

El acto de entrega del XIII Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', que patrocinan la Fundación Unicaja y Cosentino Global, incluyó, además, la conferencia 'Crónicas de una guerra: más allá del titular' de la periodista almeriense Constanza Pérez Haro, corresponsal de guerra en Ucrania. De este modo, la AP-APAL rindió un homenaje a la propia Carmen de Burgos, también mujer y almeriense, que hace un siglo fue una de las primeras corresponsales de guerra de la prensa española. Fue, este, otro de los techos de cristal que la de Rodalquilar osó traspasar.

En su intervención, Pérez Haro mostró a los presentes clavos de bombas de racimo, prohibidas pero empleadas en Ucrania. «Lo más complicado es estar cerca de la muerte», confesó al inicio de su ponencia la almeriense sobre su experiencia en aquel país.

Anécdota tras anécdota, hizo un repaso de los duros momentos, tanto delante como detrás de las cámaras. Y algo de lo que no se habla: qué pasa después. «A día de hoy, puedo confesar que necesité ayuda al llegar; el portazo de una puerta me asustaba», puso como el ejemplo del trauma que puede suponer para los reporteros estar en el lugar de la noticia, en pleno conflicto, para garantizar que la información llega a la sociedad.

«En Almería y en Andalucía existen y han existido excelentes reporteras y magníficas periodistas», destacó por su parte, durante su alocución, el presidente de la AP-APAL, José Manuel Bretones, que puso como ejemplo de ello a Constanza Pérez y las galardonadas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García, «que han convertido su reportaje ganador en un documento histórico que los más jóvenes deben ver».

«Necesitamos eso –continuó Bretones–, que la información veraz llegue a los hombres, niños, niñas y mujeres. Que resalten los valores humanos. Y que la noticia sea lo más fidedigna posible. Y ahí es donde entra nuestro Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine'».

El presidente de la APAL incidió en que las mujeres periodistas trabajan en «condiciones duras y, casi siempre, peor remuneradas que los hombres». Una situación para la que «no hay derecho», dijo, «al igual que no es justo que un 'youtuber' que opina de la guerra desde un despacho en un edificio de lujo gane cien veces más que los corresponsales que están en las trincheras».

Bretones abundó también en los bulos, las 'fake news' y la «desinformación», que ponen a la sociedad ante el riesgo de «no saber distinguir lo real de lo falso». Así, finalizó incidiendo en uno de los mantras de la AP-APAL: «Sin periodismo no hay democracia».

Al inicio del evento, coincidiendo con la conmemoración 150º aniversario del poeta Antonio Machado, los asistentes disfrutaron del el monólogo 'Aquel sol de mi infancia', interpretado por el actor Julio Moreno Ventas.