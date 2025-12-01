Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actuación Happy Moy Fest R. I.

Happy Moy Fest llena el Anfiteatro de la Rambla

Siete bandas actuaron en el corazón de la ciudad con una gran respuesta del público bajo la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento

M. P. M.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:44

Comenta

Lo que empezó como una modesta fiesta de cumpleaños con algún grupo de amigos tocando en directo se ha convertido ya en todo un festival ... de día por derecho propio. Happy Moy Fest —llamado así por su promotor Moisés Belmonte— celebró durante la jornada del sábado su decimonovena edición en el Anfiteatro de la Rambla, con una excelente respuesta de público desde la tempranera apertura de puertas a la una del mediodía, con siete bandas en escena y todo ello con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que reafirma así su compromiso con realizar una programación para todo tipo de públicos y, a la par, apoyar a los distintos creadores almerienses, en este caso apegados al rock más alternativo.

