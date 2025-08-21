La Habitación Roja preestrena el Cooltural 'El Terrao' fue escenario el miércoles de un acústico íntimo de la banda valenciana y el festival encaró ayer su fiesta de bienvenida gratuita antes de los tres días principales de abono hasta el domingo

Si el año pasado fue con Despistados, la noche del miércoles, el preestreno de la nueva edición de Cooltural Fest fue con La Habitación Roja. 'El Terrao' recibió una actuación acústica de la banda valenciana, que hará lo propio en eléctrico como grupo principal de la fiesta de bienvenida que este jueves tomará el Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés. Una velada en la que estarán acompañados por Noelia Hernández (ganadora de la segunda edición de Proyecto Vivero de Crash Music), LA Garfield, L.A., Barry B y Karavana.

En la actuación, La Habitación Roja ofreció su lado más íntimo y emotivo, algo que bien conocen los seguidores que les vienen acompañando desde hace más de veinte años por una discografía sólida y sin fisuras. Ayer hicieron gala de ello desde con temas de su último disco como 'Crear siempre es mejor que destruir' o 'Las olas', inspirada en el Mediterráneo, como con otras de discos anteriores como 'La segunda oportunidad' o 'La moneda al aire'.

En la cita estuvieron presentes representantes de los patrocinadores, tanto del Ayuntamiento de Almería como de la Diputación Provincial, además de otros patrocinadores privados.

Durante esta semana, la tienda de Sabores Almería del Paseo ha sido punto de acreditación para 'coolters', que en más de 3.000 han canjeado su entrada por la pulsera para acceder al festival. Hoy sigue abierta la posibilidad, en horario de 10.00 a 18.00 horas. En la tarde de ayer, se pudo también hacer lo propio en la fiesta de bienvenida, de 18.00 a 2.00 horas, mientras que los días del festival, el punto de acreditación estará en taquilla del Recinto de Conciertos, de 17.00 a 2.00, este viernes 22; y de 18.00 a 22.00 horas, el sábado y domingo, 23 y 24 de agosto.

El octavo Cooltural Fest ha encendido, así, los motores de una edición en la que volverán a ofrecer más novedades para sus 'coolters'. Si ya el año pasado realizaron un impresionante salto cualitativo y cuantitativo con el crecimiento en superficie y en comodidades y servicios, la distribución del Recinto de Conciertos del Ferial se ha rediseñado de nuevo para ganar más visibilidad y confort en los asistentes.

Una de las grandes novedades viene de la mano de los 'escenarios twin', es decir, que están emparejados y en línea, lo que permite que cuando termine la actuación en uno de ellos se pueda disfrutar del siguiente sin tener que desplazarse demasiado hacia otra dirección.

La entrada también ha cambiado de ubicación, a través del lado más cercano al río, lo que permite que nada más entrar se llegue directo a la zona de los escenarios principales.

Se ha hecho un refuerzo en el número de baños y en su calidad, también en la zona de food trucks y restauración (con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten), seguirá habiendo numerosas zonas de descanso, punto de información, punto violeta y punto de Fundación Music For All, una zona sensorialmente amable, zona vip y otras zonas de ocio y esparcimiento como la Arcade, de Golosinas Vidal, Gloexperience y otras muchas sorpresas.

Del 21 al 24 de agosto, Cooltural Fest volverá a traer a Almería a muchas de las mejores bandas y artistas del momento, con más de 60 propuestas y que encabezan nombres internacionales como los de Franz Ferdinand o Crystal Fighters y destacadas bandas nacionales como Viva Suecia, Love Of Lesbian, Duncan Dhu, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Sidonie, Lia Kali, Dorian y un largo etcétera.

Los abonos, entradas por día en distintas modalidades (como el 'Late Check-In' para personas que trabajen en horarios de tarde y no puedan acceder antes de la medianoche y que ha tenido una fantástica acogida) servicios de autobús y resto de promociones siguen activas a través de la página web oficial del festival, https://coolturalfest.com/.

Todo ello, organizado por Crash Music y el área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería, Estrella de Levante, Schweppes, Brugal y Cupra Indalo Motor.

Además de la fiesta de bienvenida de entrada libre, Cooltural Fest también ofrece dos largas sesiones de conciertos en el escenario Playa junto a la Faluca, desde las 12.00 del mediodía hasta las siete de la tarde. Y a los conciertos suma 'Cooltural Kids'. Un espacio coordinado por Neuroeducamos de 11.00 a 14.30 horas, que contará con las actividades «Homenaje al fenómeno fan» y «Escape room musical» el sábado y «Collage con materiales reciclados» y «Escape room musical» el domingo.

Más que un festival tradicional

Las medidas inclusivas de la mano de la Fundación Music For All es otro de los puntos diferenciales. Cooltural Fest será el primer festival de todo el país que cuente en esta edición con todos los conciertos subtitulados y, además, una decena de ellos contarán con interpretación en lengua de signos (Viva Suecia, Lia Kali, Sidonie, Love Of Lesbian, Maldita Nerea, Siloé, Duncan Dhu, Raule y Zahara en el principal; Barry B en la fiesta de bienvenida y Melifluo en el escenario playa).

Entre el resto de medidas, se incluyen: acceso sin barreras arquitectónicas, plazas de aparcamientos reservadas, señalética accesible, transporte público accesible, puntos de información accesible, área de descanso, mochilas vibratorias bajo demanda, zona de restauración con mobiliario accesible y uso preferente, baños accesibles PMR en cada zona de aseos o plataforma PMR elevada con vistas a los dos escenarios principales.

A todo ello, destacan desde la organización, se suma la empleabilidad, ya que Cooltural Fest contará con alrededor de cincuenta personas con discapacidad que trabajarán en todas las áreas del festival, y además se habilitará un Punto Violeta de información y para cualquier tipo de incidencia.

