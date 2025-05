La Film Symphony Orchestra llega con su espectáculo 'Tarab' este sábado al Teatro Auditorio de Roquetas

María Paredes Moya Almería Viernes, 16 de mayo 2025, 14:15 Comenta Compartir

La Film Symphony Orchestra regresa este sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con su gira 'Tarab', un impresionante espectáculo que invita a la emoción intensa. La actuación de esta formación musical será a las 19:30 horas. 'Tarab' nace de la inspiración, de ese estado de entusiasmo y felicidad máxima que la música es capaz de generar en el ser humano.

Bajo esta poética, Film Symphony Orchestra y su carismático director Constantino Martínez-Orts, proponen una fascinante experiencia musical inspirada en evocadoras melodías de películas como 'Dune', 'Origen', 'Oppenheimer', 'Troya', 'La sirenita', 'Gravity', 'Frozen', 'El regreso de la momia', 'The Martian', 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' o 'Animales fantásticos', entre muchas otras.

La Film Symphony Orchestra, con más de 70 excelentes profesionales, no es una orquesta convencional y ya se sabe que sus conciertos no siguen un guión estricto, pudiendo haber sorpresas que no se revelan hasta el último momento, garantizando que cada espectáculo sea irrepetible y apasionante.

Este enfoque ha hecho de la orquesta que cautiva al público más cinéfilo una de las preferidas para todos los públicos: adultos, niños, amantes del cine, de las bandas sonoras y de la buena música en general.

El espectáculo TARAB llevará al público a través de bandas sonoras que han marcado un hito en la historia del cine y han sido reconocidas por la Academia de los Oscar.

Constantino Martínez-Orts

El maestro Martínez-Orts, compositor y director de orquesta especializado en música de cine, es un músico inteligente y expresivo, singularmente característico por su entusiasmo contagioso y la pasión que transmite en sus interpretaciones. Prueba de ello son las clamorosas ovaciones de su siempre emocionado público. Constantino es una mezcla de energía, sentimiento, profesionalidad y precisión que harán que disfrutes todavía más de nuestras actuaciones.