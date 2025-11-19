Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical recibe la presentación del libro 'La muerte tenía un precio' de Carlos Aguilar

Tras celebrar una mesa redonda sobre la película e inspirar este año el 'Maratón 48x3', la película de Sergio Leone completa su particular homenaje en Fical con motivo de su 60º aniversario

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

El prestigioso historiador cinematográfico y musical, novelista y ensayista Carlos Aguilar ha presentado hoy en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su más ... reciente creación: 'La muerte tenía un precio'. Un libro que viene a convertirse en 'la guía definitiva' de la película que unió para siempre en el imaginario colectivo las figuras de Almería, Sergio Leone, Ennio Morricone, Clint Eastwood y los patrones definitivos y definitorios de lo que es un buen 'spaghetti western'. El acto ha tenido lugar en la Librería Picasso y ha contado con la presentación del periodista Diego Martínez.

