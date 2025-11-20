Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical celebra el cine más inclusivo con los cortos del Festival Gallo Pedro

Los seis cortometrajes exhibidos en el Teatro Cervantes han contado con subtítulos, interpretación en lengua de signos y optarán al premio que otorga el público con sus votos

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

El Teatro Cervantes de la capital almeriense ha proyectado en esta tarde de miércoles una selección de cortometrajes realizados este año en España sobre discapacidad. ... Han sido media docena de obras audiovisuales que forman parte de la Sección Oficial del XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, y que, un año más, el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha incluido en su programación.

