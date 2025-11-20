Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fical acerca el documental 'Concha Robles. El precio de la libertad' al alumnado de La Salle

Un centenar de estudiantes y personas de la Asociación El Timón han asistido a la proyección de la pieza y posterior coloquio

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:46

Gracias a la estrecha colaboración entre el Festival Internacional de Cine de Almería y Fundación La Caixa, un centenar de estudiantes de La Salle y ... un grupo de personas de la Asociación El Timón ha visto esta mañana el documental 'Concha Robles. El precio de la libertad'. Un largometraje de producción almeriense que pone en valor la figura de la artista y su trágico final, víctima de la violencia contra la mujer de la que, precisamente, se conmemorará el día el próximo 25 de noviembre.

