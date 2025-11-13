Fical 2025, día a día: consulta toda la programación

A. A.

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) llega cargado de actividades para todos los gustos e intereses. La agenda para estos días en los ... que la ciudad se llena de estrellas de la pantalla, grande y pequeña, está repleta de eventos, pases, charlas... Para no perderse, IDEAL ALMERIA ha recopilado las citas imprescindibles de cada una de las diez jornadas.

Viernes-14 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

12.30 Premio 'Almería, Tierra de Cine' a Adriana Ugarte Paseo de la Fama

12.30 Fical Social 'Pendaripen' Fundación 'La Caixa'

16.30 '34 rostros'Exposición de pintura

17.00 Visita a la Casa del Cine

17.00 Fical Documental 'Pendaripen'

17.00 Almería en Corto I

17.30 Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima I 'Ciudad sin sueño'

17.30 Mesa Redonda 'Encuentros sobre cine y televisión I'

20.30 Gala de inauguración y entrega de Premio 'Almería, Tierra de Cine' a Adriana Ugarte

22.00 Película inauguración 'Papeles'

23.59 Sesión DJ Julián Villagrán y El Cejas Teatro Cervantes

Sábado-15 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

10.30 '34 rostros', exposición de pintura

11.30 Charla de la Asociación de Documentalistas

'Cómo producir documentales con material de archivo sin comerse el presupuesto ni tener problemas legales'

17.00 Visitas a la casa del Cine

17.00 Fical Literario Firma de libros con Itziar Miranda, 'Miranda y Tato'

17.00 Fical para niños 'Olivia y el terremoto invisible' Fundación 'La Caixa'

17.00 Almería en Corto II

17.30 Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima II 'Aro Berria'

19.00 Mesa Redonda II 'Encuentros sobre cine y televisión II'

20.30 Pantalla Estrenos Cine 'La boda'

21.00 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima III 'Tras el verano'

Domingo-16 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

12.00 Mesa Redonda III 'Encuentros sobre cine y televisión III'

17.00 Pantalla Estrenos Cine 'La memòria de les papallones' ('La memoria de las mariposas')

17.30 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima IV Lo que queda de ti'

19.00 Mesa Redonda IV

'Vamos a hablar de cine: 25 años de El Factor Pilgrim'

20.30 Pantalla Estrenos Series (Movistar+)

'Anatomía de un instante'

21.00 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima V 'Esmorza amb mi'

Lunes-17 de noviembre

10.00 Cómo hice mi primer largo.

Proyección y conferencia 'El factor Pilgrim'

11.00 Fical Social

'Enemigos'

Fundación 'La Caixa'

11.00 Inauguración Taller de Videoarte I

'Marina Abramović videoartista: 50º aniversario'

17.00 Taller de Cine para niños

17.00 Almería en Corto III

17.30 Premio Canal Sur Álex O'Dogherty

17.30 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima VI 'Enemigos'

18.30 Fical Documental

'De todos lados un poco'

18.30 FICAL para niños

'Padre no hay más que uno 5'

Fundación 'La Caixa'

19.00 Mesa Redonda V

60ª aniversario de 'La muerte tenía un precio'

20. 30 Almería en Corto IV

21.00 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima VII 'Forastera'

Martes-18 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

11.00 Actividades formativas en centros educativos

'Enemigos'

Fundación 'La Caixa'

11.00 Taller de Videoarte II 'Marina Abramović videoartista: 50º aniversario'

16.30 '34 rostros'Exposición de pintura

17.00 Visitas a la Casa del Cine

17.00 Fical Social de la Infancia 'Sin Cobertura'

Fundación 'La Caixa'

17.30 Pantalla Estrenos Cortometrajes

'El método M. O.'

17.30 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima VIII

'Voy a pasármelo mejor'

18.30 Fical Documental

'El peso de la ausencia'

19.00 Fical Literario Presentación 'La muerte tenía un precio' de Carlos Aguilar

20.30 Gala Audiovisual Almeriense

22.30 Pantalla Estrenos Cine 'Calcinación'

Miércoles-19 de noviembre

10.00 Fical Social Charla formativa protagonista 'La vida de Brianeitor' Fundación 'La Caixa'

10.30 Visitas a la Casa del Cine

11.00 Taller de Videoarte III 'Marina Abramović videoartista: 50º aniversario'

11.30 XIV Concurso municipal 'Miradas adolescentes'

16.30 '34 rostros'Exposición de pintura

17.00 Visitas a la Casa del Cine

17.00 Almería en Corto V

17.00 XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro Asociación Verdiblanca

18.30 Fical Documental 'Lorca en La Habana'

19.00 Mesa Redonda TESA 'Formar para rodar: talento, educación y futuro del cine en Almería'

19.30 Pantalla Estrenos Series 'Cayetana, la duquesa de todos'

21.00 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima IX «LEO & LOU»

Jueves-20 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

11.30 Actividades formativas en centros educativos

'Concha Robles. El precio de la libertad'

Fundación 'La Caixa'

11.30 Taller de guión AACA y DAMA

'Historias convertidas en guión', con Celia de Molina

16.30 '34 rostros'Exposición de pintura

17.00 Visitas a la Casa del Cine

17.00 Fical Social Cineforum Salud Mental 'Votemos'Fundación 'La Caixa'

17.00 Pantalla estrenos cortometrajes 'Ciclo COSMO. No era ficción'

17.30 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima X 'La tierra de Amira'

18.30 Fical Documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

19.00 Ciclo Cine y Música I 'El pianista frente a la pantalla' 20.30 Pantalla Estrenos Cine 'Coartadas'

21.00 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima XI 'Estrany Riu'

23.00 Experiencia Fatal (Asociación La Oficina)

'Mucha sangre'

Viernes-21 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

11.00 Fical Social Cineforum Salud Mental 'Votemos'Fundación 'La Caixa'

11.30 Actividades formativas en centros educativos

'Fanny Medina, la doctora'

Fundación 'La Caixa'

16.30 '34 rostros'Exposición de pintura

17.00 Visitas a la Casa del Cine

17.30 Certamen nacional de largometrajes Ópera Prima XII 'Sorda'

18.00 Mesa Redonda VII 'Los actores secundarios'

18.30 Fical Documental

'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón'

20.00 Ciclo Cine y Música II 'El pianista frente a la pantalla'

20.30 Gala de entrega de premios de Almería en Corto+ Premio de Honor+ Premio Filming+Premio Especial del Certamen Nacional de Series

22.00 Pantalla Estrenos Series 'La que se avecina'

23.59 Sesión DJ Carlos Areces

(comienzo 00.30 aprox)

Sábado-22 de noviembre

10.00 Panel de expertos pitching

10.00 Pantalla próximos estrenos de cine. Presentación 'Carta blanca'

10.30 Visitas a la Casa del Cine

10.30 '34 rostros'Exposición de pintura

10.30 Master Class 'Filtrar el mundo a través del cine' con Eva Libertad

Fundación 'La Caixa'

11.00 Master Class 'Derechos audiovisuales' con Teresa Navajas

12.00 Fical Recomienda

'Tierra de nadie'

12.00 Premio 'Almería Tierra de Cine' a John Rhys-Davies

17.00 Fical para niños 'Little Amélie'

Fundación 'La Caixa'

17.00 Mesa Redonda VIII

'10 años de historia de nuestro cine'

17.00 Pantalla estrenos Fical Social

'Los Jerraos'

Fundación 'La Caixa'

18.00 Ciclo Cine y Música III 'El pianista frente a la pantalla' 18.30Pantalla Estrenos Cine 'Polar'

20.00 Gala de Clausura

22.30 Pantalla Estrenos Cine 'Nebulosa Alhambra'

Domingo-23 de noviembre

10.30 Visitas a la Casa del Cine

12.00 Premio 'Almería, Tierra de Cine' a Eduard FernándezPaseo de la Fama

17.00 Proyección del largometraje ganador

19.00 Ciclo Cine y Música IV 'El pianista frente a la pantalla'

20.00 Proyección de la selección de cortometrajes premiados