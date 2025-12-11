La exposición 'A Pérez Siquier, desde su futuro', abre una nueva etapa del CAF en la Alcazaba

La exposición 'A Pérez Siquier, desde su futuro', una propuesta del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ... abrió ayer sus puertas en el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería. Este hecho supone el regreso del CAF a este emblemático espacio patrimonial tras varios años de ausencia.

A la inauguración asistieron el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez. Por la tarde, la sede del Centro acogió la presentación del Calendario 2026 protagonizado por 'Roma', de David Jiménez, con el espectáculo musical y literario 'Una velada en Roma' en el que participaron, además del fotógrafo, el escritor Manuel Vilas y Julius Trio.

La exposición marca el inicio de un ciclo que busca dinamizar la programación de la Torre del Homenaje, así como establecer correspondencias con las exposiciones del CAF, para convertir a esta sala en un espacio expositivo integrado en su oferta cultural. Para la temporada 2026 están ya previstas otras tres exposiciones dentro de esta nueva iniciativa.

'A Pérez Siquier, desde su futuro' reúne un total de 14 obras de fotógrafas y fotógrafos españoles de sólida trayectoria, que se aproximan a la figura del maestro almeriense desde una mirada personal y contemporánea. Los autores participantes son Rocío Bueno, Laura Carrascosa Vela, Cristóbal Carretero, Manolo Espaliú, Marlene Freniche, Susana Girón, Paco Gómez García, Elisa González Miralles, David Jiménez, Fernando Maquieira, María Moldes, Gregorio Reche, David Salcedo y Rafael Trapiello.

Cada uno de ellos ha creado una imagen propia que evoca la memoria de Pérez Siquier en un ejercicio colectivo de admiración, diálogo y tributo hacia una figura esencial de la fotografía española, cuya obra dejó una huella imborrable en el desarrollo del lenguaje fotográfico contemporáneo. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de marzo de 2026 en la Sala Torre del Homenaje, en horario de martes a domingo, de 9:30 a 15:30 horas.

El proyecto ha sido concebido de manera conjunta por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Conjunto Monumental Alcazaba de Almería y el Centro Andaluz de la Fotografía, en una apuesta decidida por la colaboración institucional y la puesta en valor del patrimonio histórico como espacio vivo de creación contemporánea. La muestra refuerza la vocación del CAF por tender puentes entre el patrimonio histórico y la creación fotográfica contemporánea, y consolidar a Almería como un enclave de referencia para la cultura y la fotografía en Andalucía.

Fotografía, literatura y música

Por la tarde, a partir de las 20:00 horas, la sede del CAF acoge la presentación del tradicional Calendario para el año 2026, con un espectáculo especial titulado 'Una velada en Roma'. La actividad tiene acceso libre hasta completar aforo.

El Calendario CAF 2026 está dedicado este año a 'Roma', el proyecto fotográfico de David Jiménez, actualmente expuesto en la sede almeriense del Centro hasta febrero de 2026. Sus imágenes –fragmentos escultóricos, frisos, reverberaciones de luz y detalles simbólicos– construyen un evocador viaje cultural por la ciudad eterna, que sirve de hilo conductor para esta edición. El calendario podrá recogerse gratuitamente en la sede del Centro Andaluz de la Fotografía a partir del 12 de diciembre, con un máximo de un ejemplar por persona.

La presentación contará con la participación del propio David Jiménez, así como del escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962), Premio Nadal, Premio de Poesía Generación del 27 y finalista del Premio Planeta, entre otras distinciones. Al igual que Jiménez, Vilas fue becado por la Real Academia de España en Roma, ciudad que inspiró su poemario Roma (2020), y a la que dedicará su intervención durante la velada, ofreciendo su particular visión literaria de este escenario fundamental para la cultura occidental.

El evento incluirá además la actuación del Julius Trio, formación jazzística integrada por Julián Sánchez (trompeta, acordeón y arreglos), Liborio López (guitarras) y Bori Albero (contrabajo). El grupo interpretará un repertorio de versiones jazzísticas de piezas italianas vinculadas a Roma, abarcando un recorrido musical de más de cuatro siglos: desde el Barroco de Stefano Laudi, pasando por la Tosca de Puccini –ambientada en escenarios emblemáticos de la ciudad–, hasta composiciones contemporáneas de Gino Paoli, con alusiones a la obra de Nino Rota y Ennio Morricone.

Se trata de un espectáculo global donde palabra, música e imagen se entrelazan en un mismo espacio. Las lecturas de Vilas, los arreglos del Julius Trio y la atmósfera visual propuesta por David Jiménez ofrecerán al público una inmersión artística integral en el imaginario de Roma, una de las ciudades que más han influido en la creación cultural universal.