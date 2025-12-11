Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La exposición 'A Pérez Siquier, desde su futuro', abre una nueva etapa del CAF en la Alcazaba

La Torre del Homenaje se abre como espacio expositivo con muestra que rinde tributo al maestro de la fotografía a través de 14 autores contemporáneos

R. I.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:22

Comenta

La exposición 'A Pérez Siquier, desde su futuro', una propuesta del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ... abrió ayer sus puertas en el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería. Este hecho supone el regreso del CAF a este emblemático espacio patrimonial tras varios años de ausencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido
  2. 2 La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos
  3. 3 Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería
  4. 4 Así ha sido la reacción de los almerienses al libro de Juan Carlos I
  5. 5 El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
  6. 6 La Junta invierte más de 1,8 millones de euros para mejorar centros educativos del Poniente
  7. 7 Huelga de médicos en Almería: «Si no se cotiza, yo me voy a Suiza»
  8. 8 Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas
  9. 9 La defensa del presunto autor de la muerte de Luca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal
  10. 10 Eracis Roquetas se centra en las actuaciones en las Mesas Sectoriales y en el empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La exposición 'A Pérez Siquier, desde su futuro', abre una nueva etapa del CAF en la Alcazaba

La exposición &#039;A Pérez Siquier, desde su futuro&#039;, abre una nueva etapa del CAF en la Alcazaba