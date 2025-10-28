Eloy Sánchez hará lectura de los poemas de su libro 'Venir desde tan lejos' en Almería La Biblioteca Villaespesa acogerá el evento el 29 de octubre a las 19.30 horas con la participación de Antonio Lafarque

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una nueva sesión del ciclo 'Poesía en el Centro' con el autor Eloy Sánchez Rosillo, Premio Adonáis y Premio Nacional de la Crítica. El autor leerá poemas de su nuevo libro 'Venir desde tan lejos' (Tusquets), acompañado del editor Antonio Lafarque. El acto tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19.30 horas en la Biblioteca Villaespesa.

En esta ocasión Eloy Sánchez Rosillo publica un nuevo poemario fruto de su dilatada experiencia poética, que supone un punto de inflexión en su larga trayectoria. Si en la primera etapa del autor predominaba el canto elegíaco y en la segunda el enfoque se inclinaba hacia la celebración, en 'Venir desde tan lejos' se impone la meditación serena de las cosas desde la altura de la edad. No se trata de un libro sombrío, sino todo lo contrario; una obra de aceptación, de cumplimiento y de gratitud, con un evidente trasfondo moral. En todos los poemas está muy presente el amor por la vida que desde sus inicios ha movido al autor a escribir sus obras.

Eloy Sánchez Rosillo es licenciado en Filología Románica con Premio Extraordinario en 1974 en la Universidad de Murcia. Ha estado vinculado al departamento de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad desde entonces, donde ha desempeñado una larga labor docente.

Ha publicado once libros de poesía, los diez primeros recogidos en 'Las cosas como fueron. Poesía completa, 1974-2017'. Ha publicado el ensayo 'La fuerza del destino. Vida y poesía de Luis Cernuda' y ha traducido y editado 'Antología poética de Giacomo Leopardi'. Ha colaborado en numerosos diarios y revistas y sus poemas figuran en las antologías más representativas de la poesía contemporánea. A lo largo y ancho de España, Hispanoamérica y otros países ha realizado numerosas lecturas de poemas.

Entre sus premios más reconocidos se cuentan el Premio Adonáis en 1977 por 'Maneras de estar solo', el Premio Nacional de la Crítica por 'La certeza' y el más reciente, el Premio Especial de la XVI edición del Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra en 2023. Actualmente se encuentra dedicado plenamente a la escritura.

Temas

Poesía

España