El Ejido acoge este viernes el espectáculo 'Flamencas' de la cantaora almeriense María Canet El Teatro Municipal de El Ejido vivirá un homenaje a la voz de la mujer en el flamenco

María Paredes Moya Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:54

El Teatro Municipal de El Ejido será escenario este viernes, 24 de octubre, a las 20:30 horas, del espectáculo «Flamencas», de la cantaora María Canet, una propuesta artística que rinde homenaje a la voz femenina en el flamenco y que destaca por su profundidad, sensibilidad y respeto a las grandes maestras del género.

Flamencas nace del primer trabajo discográfico de la artista almeriense y se presenta como un recorrido musical y emocional por la historia del cante femenino, desde las precursoras del siglo XVIII hasta las voces contemporáneas. A lo largo de aproximadamente 90 minutos de duración, María Canet ofrece un viaje sonoro por la evolución del cante, reivindicando el legado de las mujeres que han mantenido viva la llama del flamenco a lo largo de los siglos.

La primera parte del espectáculo se centra en figuras emblemáticas del siglo XX, como La Paquera de Jerez, Fernanda de Utrera y La Perla de Cádiz, con guiños a artistas actuales como Encarnación Fernández y Marina Heredia, interpretando palos como Alegrías, Bulerías, Soleares, Cantes de Levante y Tangos.

La segunda parte rinde tributo a las grandes precursoras del siglo XVIII y XIX, voces como La Niña de los Peines, La Serneta, La Andonda o Tía Anica la Piriñaca, recuperando cantes tradicionales como Soleares de Triana, Peteneras, Malagueñas y Seguirillas.

El tercer acto culmina con un homenaje vibrante a las mujeres andaluzas que marcaron estilo propio, desde Pastora Pavón «La Niña de los Peines» hasta La Repompa o La Trini, con Fandangos, Malagueñas y Bulerías que ponen el broche de oro a un espectáculo lleno de fuerza, emoción y verdad.

En esta ocasión, María Canet contará con la participación especial de la bailaora Mayte Beltrán, también almeriense, que aportará el arte y la energía del baile flamenco a una puesta en escena cuidada, íntima y emocionante.

María Canet, la voz del flamenco almeriense

María del Mar París Canet, conocida artísticamente como María Canet, nació en Almería en 1980. Criada entre los barrios de Pescadería y la Alcazaba, comenzó su andadura artística a los 14 años interpretando Saetas, impulsada por su abuelo José Canet. Desde entonces, ha recorrido escenarios de toda España, consolidándose como una de las voces más personales del flamenco actual.

Formada en la Cátedra de Flamencología de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y en la Fundación Cante de las Minas, ha tenido como maestros a Encarnación Fernández, Rosendo Fernández y, especialmente, Marina Heredia, con quien se ha formado en los cantes de Granada, profundizando en estilos como los tangos y fandangos del Albaicín.

Ha compartido escenario con figuras del baile flamenco como Antonio Canales, Juan Ogalla y Carmen Ledesma, y colabora habitualmente con distintas escuelas de danza, combinando su faceta solista con el acompañamiento al baile.

Durante su reciente etapa de retiro artístico, María Canet se ha dedicado intensamente a la formación y al estudio del flamenco, ampliando su registro técnico y expresivo. Su regreso en 2025 ha supuesto un auténtico resurgir: ha vuelto a los escenarios con fuerza y emoción, actuando en espacios tan emblemáticos como la Alcazaba de Almería, el Castillo de Guardias Viejas o el Teatro Apolo, así como en numerosas peñas flamencas de toda la geografía andaluza, donde su voz ha sido recibida con entusiasmo.

Su proyecto discográfico Flamencas supone una declaración de amor al cante femenino, una mirada contemporánea que pone en valor la fuerza y diversidad de las voces de mujer en el flamenco.