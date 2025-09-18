Dos almerienses competirán con Bad Bunny por un Premio Latin Grammy La cantante Vera GRV ha sido nominada por su videoclip 'Cura pa mi alma', dirigido por Willy Rodríguez

David Roth Almería Jueves, 18 de septiembre 2025

Dos almerienses brillan en las nominaciones de los Latin Grammy 2025. Vera GRV y el cineasta Willy Rodríguez han puesto a Almería en el mapa de la música latina, al figurar entre los candidatos a la 26ª edición de estos premios, que reconocen los mejores trabajos lanzados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

La cantante Vera GRV ha sido nominada por su videoclip 'Cura pa mi alma', una balada con influencias de indie folk que rinde homenaje al vínculo entre madre e hija. La inspiración para la canción surgió tras una visita a su tierra natal, y fue escrita en su habitación mientras sus padres dormían. «Cuanto más tiempo paso fuera de casa, más nostalgia me produce lo mucho que hemos sido y somos mi madre y yo», comenta la artista. Una semana después de compartir la letra con el productor Toni Anzis, ambos coincidieron en la dirección sonora que debía tomar, creando un tema que Vera describe como «un relato, un refugio, una carta de admiración. Es hogar. Es un abrazo al amor».

El videoclip fue dirigido por Willy Rodríguez, cineasta almeriense con proyección internacional que ha trabajado con artistas como Will Smith, Dani Ocean, Lola Índigo, Peso Pluma, Eladio Carrión o Manuel Turizo. La grabación se realizó en el Desierto de Tabernas y contó con más de 120 participantes, incluyendo unas 70 mujeres que simbolizan la fuerza y el refugio materno, reforzando el mensaje íntimo y emocional de la canción.

'Cura pa mi alma' competirá en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta junto a otros cuatro trabajos: El Club, de Bad Bunny; Diamantes, Lágrimas e Rostros Para Esquecer (Dire), de BK; Tetas, de CA7Riel y Paco Amoroso; y Full Time Papi, de Guitarricadelafuente. La decisión final se dará a conocer el próximo 13 de noviembre en Las Vegas.

Para Vera GRV, cuyo álbum debut se lanzó en mayo, esta es su primera nominación a los Latin Grammy, mientras que para Willy Rodríguez supone ya su cuarta candidatura.