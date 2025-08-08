Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación difunde la tauromaquia a los jóvenes de ocho municipios de interior

Desde el 11 de agosto hasta el 19 de octubre se van a realizar diferentes actividades en Alboloduy, Alcolea, Gádor, Canjáyar, Lucainena de las Torres, Laujar de Andarax, Macael y Huércal-Overa

María Parededes Moya

Almería

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:08

La Diputación de Almería y la Asociación Escuela Taurina de Almería está difundiendo la tauromaquia a través de talleres de encierro infantil y exhibición de toreo de salón para acercar a los más jóvenes a las tradiciones almerienses y el conocimiento taurino.

Así, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, y el torero y director de la Asociación Escuela Taurina de Almería, Ruiz Manuel, han presentado esta edición que se acerca a los niños desde 6 hasta 14 años y llegará a ocho municipios de la provincia de Almería: Alboloduy, Alcolea, Gádor, Canjáyar, Lucainena de las Torres, Laujar de Andarax, Macael y Huércal-Overa.

Almudena Morales ha destacado que «un año más, desde la Diputación de Almería reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de nuestras tradiciones a través de actividades que combinan aprendizaje y diversión. Gracias a la colaboración de la Escuela Taurina de Almería y al esfuerzo de Ruy Manuel, vamos a llevar estos talleres a ocho municipios, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de conocer el mundo del toro de forma lúdica y respetuosa, al tiempo que fomentamos valores como la disciplina y la cultura».

«Invitamos a todas las familias a participar en esta iniciativa que no solo mantiene vivo un arte con siglos de historia, sino que también contribuye a enriquecer la oferta cultural en nuestros pueblos», ha añadido Almudena Morales, quien ha señalado que «desde el 11 de agosto hasta el 19 de octubre, los niños y niñas podrán disfrutar de experiencias únicas, acercándose a una tradición que forma parte de la identidad de la provincia».

Por su parte, Ruiz Manuel ha dado las gracias a Diputación y ha afirmado que «volvemos a llevar el toreo a las calles con un proyecto que nos llena de ilusión y que, un año más, está pensado para los más pequeños. Nuestro objetivo es transmitir la tradición y las costumbres de nuestra tierra a través de talleres que combinan aprendizaje y diversión. Gracias a la Diputación de Almería por su apoyo constante, que hace posible que estas iniciativas lleguen a tantos rincones de la provincia».

«Los niños y niñas esperan con ganas estas actividades, que cada año se convierten en un auténtico éxito. Estamos seguros de que esta edición volverá a ser especial y que juntos seguiremos manteniendo viva una parte fundamental de nuestra cultura. Os esperamos en las calles para disfrutar de esta experiencia», ha añadido.

Actividades

Con estos talleres se difundir y promocionar la tauromaquia en la provincia de Almería, acercando a los más jóvenes los primeros pasos en el aprendizaje de este arte. A través de talleres prácticos, se pretende dar a conocer el toreo y su técnica desde el ruedo, profundizando en el conocimiento y el respeto hacia esta tradición. Asimismo, busca mantener viva la actividad taurina como parte esencial de la cultura, las costumbres y las tradiciones almerienses, al tiempo que se amplía la oferta cultural en diferentes zonas de la provincia, apoyando el calendario de actividades de los municipios y acercando esta experiencia a territorios que habitualmente no disponen de iniciativas similares.

Además, se va a llevar a cabo un encierro infantil y una exhibición de salón. Así, los participantes disfrutarán de una representación de un encierro al estilo más tradicional, con carretones, realizando un recorrido por la calle y desembocando en una plaza de toros simulada, donde se reúnen todos los participantes para correr y esquivar las embestidas.

A continuación, se realizará la demostración de cómo se utilizan los trastos de torear, descripción de las suertes del toreo a cargo de alumnos de la Escuela Taurina de Almería y finalmente participación de todos los asistentes a la actividad.

Calendario

Lunes 11 de agosto 20h. Plaza San Juan (Alboloduy).

Viernes 5 de septiembre 18h. Plaza del Ayuntamiento (Alcolea).

Viernes 5 de septiembre 20h. Plaza Niño del Remedio (Gádor).

Sábado 13 de septiembre 20:30h. Plaza de la Constitución (Canjáyar).

Sábado 20 de septiembre 11h. Plaza del Ayuntamiento (Lucainena de las Torres).

Domingo 21 de septiembre 13h. Plaza de las Alpujarras (Laujar de Andarax).

Sábado 4 de octubre 12:30h. Plaza Almería (Macael)

Domingo 19 de octubre 17h. Recinto Ferial, en el Photocall (Huércal-Overa).

