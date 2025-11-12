«Desde la tele me informan que han muerto en Almería los tres etarras que atentaron en Madrid contra el teniente general Valenzuela, y que ... una agencia lo ha confirmado». Quien dice estas palabras es Antonio Cano, cámara de Televisión Española en Almería. Se dirige a Antonio Torres, periodista. Es domingo, 10 de mayo de 1981 y ninguno de los dos es consciente de que la caja de Pandora que está a punto de abrirse va a terminar con la mismísima Guardia Civil en el punto de mira de la Justicia de una democracia, la española, que todavía está aprendiendo a caminar.

Esta conversación fue el primer paso del laberinto periodístico y judicial que supuso el llamado Caso Almería, un triple crimen que, 44 años después, preserva incógnitas por resolver. En ellas profundiza Antonio Torres, periodista natural de Los Gallardos que dedicó incontables horas a este asunto, en su libro 'El Caso Almería. ¡Aquí no ha pasado nada!' (Editorial Universidad de Almería), que se presenta este viernes en Pechina, municipio de Juan Mañas, una de las tres víctimas mortales.

«De cada diez jóvenes a los que pregunto, ocho no conocen el Caso Almería», revela Torres como una de las principales motivaciones para adentrarse en una de las tragedias más duras vividas en la provincia, que ha sido plasmada en otras monografías e, incluso, en productos audiovisuales. «Los tres juicios más famosos de Almería son el del pequeño Gabriel, el crimen de Níjar, el de Bodas de Sangre; y este, el Caso Almería», afirma sin ápice de duda.

«No es un juicio contra la Guardia Civil», quiere dejar claro el periodista, quien, no obstante, sostiene que existió en aquellos días de 1981 un «pacto tácito para encubrir el terrible crimen, un corporativismo mal entendido» por parte de los agentes implicados, tres de los cuales acabaron condenados a prisión por la muerte de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales.

De los once guardias civiles, ninguno pronunció jamás palabra sobre lo ocurrido en la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981, cuando los tres jóvenes fueron asesinados tras ser confundidos con miembros de la banda terrorista ETA. Siete de los agentes aún viven. A ellos, en parte, va dirigido el mensaje del ensayo. «Este libro es un homenaje al periodismo y una llamada de atención a que alguno de esos siete, yo conozco personalmente a dos, se dediquen a hablar; que hablen, no por ellos, que ya no les va a pasar nada, ha pasado tiempo para que cuenten la verdad».

Y es que, asegura Torres, aún hay numerosas incógnitas en el Caso Almería, una investigación que le ha acompañado a lo largo de su amplísima carrera, en la que prácticamente ha pisado todas las redacciones de la provincia, incluida la de IDEAL, hasta culminar como director de Canal Sur en Almería.

Informar por encima de todo

Sobre el papel del periodismo en la resolución de este episodio, Antonio Torres defiende que fue esencial. 'Noticia es todo aquello que alguien no quiere que se sepa', titula uno de los primeros capítulos de su nueva obra, en el que rememora la odisea que suponía contrastar la información –máxime cuando desde las altas esferas se pretende ocultar– en tiempos en los que lo único que se tenía, y no siempre, eran teléfonos fijos. «Hice mil llamadas esa mañana, a todos los alcaldes, a los policías locales...».

Pero nadie le confirmaba si, efectivamente, había tres muertos en algún lugar de la provincia de Almería. Se plantó en el depósito de cadáveres de la Bola Azul. No había nada. Finalmente, acudió al cementerio. Y, sí, allí pudo ver los restos calcinados. «Llamé a Miguel Ángel Blanco (director de IDEAL ALMERÍA) y le dije que localizase al fotógrafo, que esto era gordo». Así, junto a él, acabaron otros jóvenes periodistas del momento, entre ellos, los compañeros de este diario José María Granados y el fotoperiodista José Mullor.

Fue gracias a la prensa almeriense que, por primera vez, se dudó que estos tres fallecidos fuesen miembros de ETA y, concretamente, los sospechosos del reciente atentado ocurrido en la capital de España: «A las cinco de la tarde (del mismo día) ya sabía que no eran etarras». ¿Cómo lo confirmó? De nuevo, dirigiéndose a un compañero, Javier Torrontegui de Diario 16 «que tenía contactos». «De etarras, nada», cuenta que le dijo.

Eran tres muchachos normales, uno de ellos vecino de Pechina, que había venido con dos amigos de Santander, donde trabajaba, para disfrutar unos días en Almería coincidiendo con la comunión de su hermano Francisco Javier, quien ha confirmado que asistirá el viernes a la presentación del libro de Torres.

El primer grave error lo sitúa el autor en el momento en que fueron a alquilar un coche, desde donde llega un «chivatazo» de que se trataba de las personas que «había n atentado contra el general Valenzuela unos dos días antes». Acontinuación, la Guardia Civil los detuvo en Roquetas de Mar. No creyeron sus explicaciones y fueron detenidos, interrogados, asesinados y calcinados en un claro caso, incide Antonio Torres, de «terrorismo de Estado».

En 2011 el Parlamento Andaluz aprobó una declaración institucional de reconocimiento y reparación moral a las familias; por su parte, el 20 de enero de 2023, el Gobierno de España pidió perdón institucional a las familias.

La presentación de ' El Caso Almería. ¡Aquí no ha pasado nada!' será a las 19 horas en el Salón Cultural de Pechina.