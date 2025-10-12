El diario melódico de Pastora Soler

María Paredes Moya Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Unos 2.000 asistentes dieron cuenta de la extrema salud de la voz más potente de España, la de Pastora Soler, que actuó este sábado en la Plaza de Toros de Almería dentro de su gira 'Rosas y espinas 30 años'. Un rotundo éxito que se suma a los conciertos que ha organizado la artista en 33 ciudades de todo el país, 19 de esas citas con el cartel de 'no hay billetes' colgado en las taquillas.

Era la segunda vez que actuaba con esta gira en Almería. La primera, casi al principio, fue en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. El espectáculo, de más de dos horas, propone un recorrido por su trayectoria llena de emociones y grandes éxitos que lleva de la mano al espectador a través de una noche única con las joyas musicales de la artista de Coria del Río.

El espectáculo comienza con Pilar Sánchez –nombre real de la artista Pastora Soler– demostrando el torrente de voz que le ha acompañado toda su vida en su juventud. La de Coria del Río es uno de los rostros más reconocidos de la industria musical española de las últimas décadas. Su pasión por la música comenzó desde una edad muy temprana cantando copla.

Con la canción española clásica como vía de comunicación, la artista daba sus primeros pasos en la escena musical española erigiéndose como una gran promesa aún en vías de crecimiento. Su niñez sin embargo no opacaba el enorme potencial de su herramienta, la vocal, que la ha convertido en una auténtica estrella de la escena musical.

En una segunda etapa, Pastora Soler, ya una joven que ha dejado atrás los cameos adolescentes, recuerda sus clásicos 'Dámelo ya', o 'Corazón congelado' la primera etapa de su exitosa carrera con música pegadiza que animaba las fiestas de todo el país y que incluso llegó a poner banda sonora a la Vuelta Ciclista a España. Fue esta sonoridad la que la consagró para el estrellato musical español en una carrera de más de tres décadas en las que ha compartido proyectos musicales con Raphael, Malú, Vanesa Martín o David Bisbal, entre otros referentes de nuestro país.

A pesar de lanzar su primer disco 'Nuestras coplas' en 1994, fue con su tercer álbum 'Fuente de luna' (1999) cuando dio el verdadero salto al panorama musical español.

En la década de los 2000 consolidó su imagen como artista, inconfundible por su cabellera pelirroja, talento vocal y presencia bajo los focos. Consiguió un disco de oro con su álbum homónimo (2005) y recibió múltiples premios, entre ellos, el Dial.

Desde entonces ha seguido escalando hacia la cúspide del mercado musical en España, obteniendo el Premio Senado Mujer 2008 o el Premio de la Música ese mismo año.

También destaca su paso por televisión, ya que fue la representante de España en Eurovisión en el año 2011, con el tema 'Quédate conmigo', certamen en el que obtuvo la décima posición entre un total de 26 países participantes. Posteriormente, colaboró como jurado del programa de talentos musicales 'Número Uno' (2013) y fue invitada de 'Tu cara me suena' (2024), donde imitó a Lady Gaga. En el concierto de este sábado en la Plaza de Toros de Almería, producido por Siente la Plaza, el momento de la interpretación de esta canción fue, probablemente, uno de los de clímax. La coriana se subía al escenario con el mismo modelo con el que actuó en Bakú en representación de España en Eurovisión y que le granjeó el décimo puesto. Tras la interpretación –sublime– de este tema, Soler expuso cómo a su vuelta de Azerbaiján se le trató como si hubiese logrado vencer en el concurso internacional de la canción. «Fue maravilloso, me trataron de fábula. Había eventos en todos sitios, en el ayuntamiento, en mi pueblo», reconocía ante el público, entregado a su torrente de voz.

Tras superar problemas de salud que le habían impedido actuar con normalidad, y después de experimentar la maternidad, regresó a los escenarios en 2017 con nuevos lanzamientos y su álbum 'La calma', con el que alcanzó su primer número 1 de ventas a nivel nacional. Luego, llegaron 'Sentir' (2019) y 'Libra' (2022).

Pastora Soler recordaba sus viajes juveniles a Almería, una vinculación sentimental que ha repetido en los últimos años y que le mantiene conectada a sitios como Roquetas de Mar, en donde reside una estrecha amistad suya. El espectáculo cerró con el público entregado a su cercanía y a su gran entrega en una noche en la que incluso la temperatura se rindió al excelente cauce desbocado de su voz.