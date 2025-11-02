Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Delvon Lamarr Organ Trio ofrece un viaje sonoro por el alma del soul y el jazz

Lección magistral del organista Delvon Lamarr al mando de su Hammond B3, generando entre los tres músicos una sensación de 'groove' envolvente en un Teatro Apolo lleno

María Paredes Moya

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

El 33º Festival Internacional de Jazz de Almería vivió una de sus grandes noches con el concierto, ayer, de Delvon Lamarr Organ Trio (DLO3), que ... llenó el Teatro Apolo. Delvon Lamarr, al mando de su Hammond B3, acompañado por Brice Calvin a la guitarra y Ashley Ickes a la batería, ofrecieron un viaje sonoro por el alma del soul y el jazz, ese territorio donde el ritmo no se toca: se respira. La elección del Teatro Apolo para la celebración de la mayoría de conciertos ha sido todo un acierto, pues contribuye a crear ese ambiente inspirador de los clubes de jazz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  2. 2 «El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»
  3. 3 Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos
  4. 4 Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce
  5. 5 La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral
  6. 6 El Ejido destina 1,5 millones de euros para mejoras de accesos al Castillo de Guardias Viejas
  7. 7 Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros
  8. 8 La hora del café en el Cable Inglés
  9. 9 El cónsul de Rumanía en Almería invita a Gabriel Amat al Día de este país centroeuropeo
  10. 10 Diputación adecuará casi medio centenar de cementerios de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Delvon Lamarr Organ Trio ofrece un viaje sonoro por el alma del soul y el jazz

Delvon Lamarr Organ Trio ofrece un viaje sonoro por el alma del soul y el jazz