David Bisbal, nominado a los Latin Grammy por su versión navideña 'Te Deseo Muy Felices Fiestas' El almeriense competirá en la categoría de 'Mejor Arreglo' en los premios más prestigiosos de música en español, que se celebrarán el 13 de noviembre en Las Vegas

David Roth Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:26

Los amantes de la música en español y portugués ya cuentan los días para la gran cita del 13 de noviembre: la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala reunirá a los artistas más consagrados y a las nuevas promesas de la industria musical, valorando los trabajos publicados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Este miércoles 17 de septiembre se dio a conocer la lista oficial de nominados, dividida en múltiples categorías que reconocen lo mejor de la música en nuestro idioma. Entre los nombres más destacados figura el de David Bisbal, quien suma una nueva nominación a su brillante trayectoria internacional. El cantante almeriense competirá en la categoría de 'Mejor Arreglo' gracias a su versión de un clásico navideño: 'Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)'.

¿Qué es un arreglo musical?

El arreglo es una de esas facetas de la música que el público muchas veces disfruta sin ser plenamente consciente de su importancia. Se trata del trabajo creativo de adaptar una pieza musical —ya sea una composición original o una versión de otra— para dotarla de una nueva sonoridad. El arreglo puede incluir la distribución de instrumentos, la armonización de voces, los cambios rítmicos o incluso la fusión de estilos. En otras palabras, es la manera en que una canción «se viste» para llegar al oyente con una identidad única.

En este caso, Bisbal y su equipo han conseguido dar un aire fresco y luminoso a un tema clásico, combinando la esencia festiva con un sello propio, elegante y cercano. La competencia será reñida, con rivales de gran nivel como 'Sapato Velho' de Rafael Beck y Felipe Montanaro, 'Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica de Brava' junto a Yaneth Sandoval, o el innovador 'Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres' de Joachim Horsley.

En caso de alzarse con la estatuilla, el reconocimiento supondría el tercer Latin Grammy en la carrera de David Bisbal, quien ya fue galardonado en 2003 como 'Mejor Artista Revelación' y en 2012 por 'Mejor Álbum Pop Tradicional'.

Además de las nominaciones habituales, la gala de este año contará con homenajes especiales. Bunbury, Olga Tañón, Ivan Lins, Susana Baca y Pandora recibirán el galardón a la Excelencia Musical por sus impecables trayectorias, mientras que Raphael, otro icono español, será nombrado Persona del Año, uno de los premios más codiciados de la Academia Latina de la Grabación.