Dani Fernández reúne a unas 50.000 personas en Playa Serena II en un concierto histórico en Roquetas de Mar El artista cautiva con un recorrido por sus grandes éxitos en una noche para el recuerdo

María Paredes Moya Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 14:09

Dani Fernández hizo el domingo un concierto histórico en Roquetas de Mar. Playa Serena II se había preparado para recibir a miles de personas a la actuación del artista del momento. Pero se rompieron todas las previsiones ya que hubo unas 50.000 personas escuchando a este joven artista.

Llevaba ya el artista una hora en su concierto y todavía seguía llegando público al concierto. El paisaje humano era impresionante, ya que era interminable como iban llegando autobuses lanzadera y dejando a muchas personas, que corrían para no perderse detalle. Otros decidieron estar junto a la playa y desde allí escuchar el concierto.

Fue puntual, Dani Fernández. A las diez de la noche sonaban los primeros acordes de su primer tema titulado 'Joderme la vida'. Seguidamente hacía 'Clima tropical' y el artista daba las buenas noches a las miles de personas que se habían dado cita. Incluso hubo fans que estuvieron desde primeras horas del domingo a pocos metros del escenario, pasando todo el día, para estar en primera fila.

«Buenas noches, dónde están esas palmas» se dirigía el cantante al público al tiempo que interpretaba el tema 'Inertes'. El artista estaba pletórico en Roquetas de Mar, en un escenario donde ya estuvo hace unos años cuando era uno de los componentes del grupo Auryn.

Dani Fernández antes de cantar el temazo 'Dile a los demás' dijo «a ver Roquetas vamos a demostrar las ganas que tenemos de fiesta aquí hoy. Esas palmas arriba». La locura se había desatado entre sus miles de seguidores y fans. «Buenas noches, Roquetas de Mar. Vamos bien. Tenemos ganas de concierto. Vamos a vivir una noche para mí muy bonita porque hacía mucho tiempo que no tocábamos así gratuitamente para mucha gente y hemos elegido Roquetas de Mar. Sé que mucha gente ha estado apostando por este concierto y me han llegado millones de mensajes donde me decían las ganas que tenían de verme aquí. Dar las gracias al Ayuntamiento de Roquetas y a toda la gente responsable por haberme elegido y sobre todo al público que ha venido. Vamos a intentar sentiros cerca y que disfrutéis del concierto. Hace calor pero vamos a darlo todo».

'Si tus piernas' sonó y seguidamente 'Cariño, suéltate' un tema más de rock and roll y luego el artista se puso sentimental para cantar 'Solo tienes que avisar'. Para introducir el tema se refirió a los padres y madres. «Son muchos los artistas que hacen canciones a sus hijos y yo le escribí una canción a mi hija cuando estaba en la tripa y me gusta darle la vuelta a toda la gente que no han sido ni papás ni mamás, pero que viven esta canción como una historia suya. Al final, las canciones, cualquier frase o cualquier metáfora la podemos llevar a nuestro terreno».

Otra canción muy conocida fue 'Todo cambia', donde el público no paró de corear el tema. Era el ecuador del concierto, y no paraba de llegar gente para escuchar a Dani Fernández. «Quizás sea uno de los conciertos con más calor de nuestra historia», señalaba. Luego hizo un tema titulado 'Oaxaca', que precisamente escribió lejos de España. «Ese título es debido a que la escribí en las costas de Oaxaca, y tengo un recuerdo muy bonito de ese momento».

'Plan fatal' daba continuidad a un concierto histórico de Dani Fernández que se ha convertido en todo un referente en nuestro país, convirtiéndose en el artista pop rock del momento. Haciendo un recuerdo de su primer disco para no olvidar sus orígenes hizo otro gran tema como 'Disparos'.

«En la música tal y como están las cosas ahora, con las redes sociales y con el mundo actual, va tan rápido que muchas veces nos olvidamos de que las canciones van mucho más allá de los números. Los artistas muchas veces buscamos el éxito, pero me di cuenta hace tiempo que el éxito no está en los números, sino en la gente que siente algo cuando escucha una canción». Seguidamente cantó '¿Y si lo hacemos?'.

El concierto en la parte final fue apoteósico. «Por no bailar contigo' puso a todos a bailar. «Estamos acabando y lo siento», dijo Dani Fernández. «Para la gente que no me conozca empecé a cantar con siete años, me di cuenta que la música me gustaba y me encantaba».

«Como todos los chavales cuando tienes un sueño te agarras a lo que puedas. Estuve en una banda que se llamaba Auryn, que hace unos años estuvimos tocando aquí. Este chaval siguió creciendo, siguió intentando evolucionar y encontrarse, pero cuando tienes 19 años no sabes realmente lo que quieres. A veces en la música tienes ciertas inseguridades y hubo un momento que una banda me salvó, ya que hice una versión de un tema de ellos. Esa banda es Supersubmarina y le hice un gran homenaje». Sonó el tema 'Supersubmarina'.

La parte final del concierto fue 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar, uno de los temas conocidos de Dani Fernández. El artista lograba, a través de su directo y su entrega, la credibilidad del público que lo despidió con un gran aplauso. Fueron 100 minutos de un concierto que pasará a la historia.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo se mostraba muy orgulloso del gran concierto ofrecido por Dani Fernández, así como del transcurso de la actuación. «Tengo que agradecer el esfuerzo del equipo de Cultura que dirijo, y dar las gracias a todas las áreas del ayuntamiento que de una manera u otra han colaborado en que esto sea un éxito. Agradecer de igual forma el trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Guardia Civil y Policía Local), Servicios Médicos, Bomberos y Protección Civil y a todas las personas que han hecho posible un concierto que estoy seguro que ha hecho historia».