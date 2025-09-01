Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dalías se prepara para la séptima edición del Alpujarrako Fest

El festival se celebrará el próximo sábado, 6 de septiembre, y las entradas ya están disponibles en www.alpujarrako.com

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:15

El Alpujarrako Fest vuelve un año más con más fuerza que nunca y ya ha sido presentado el cartel completo de su séptima edición, que se celebrará el próximo sábado, 6 de septiembre, en Dalías. Esta edición, se han confirmado nombres como el dj KOKE ASTK! y los bilbaínos FRAKTURE, quienes han pisado escenarios de referencia como el Resurrection Fest o el Vertigo Rock.

Las entradas se encuentran a la venta con un precio de 10 euros desde en la página web oficial del evento; www.alpujarrakofest.com

Este año, el festival daliense reunirá a una potente selección de bandas nacionales e internacionales que consolidan al Alpujarrako Fest como el evento más punk y hardcore del Poniente almeriense:

Animales Muertos, histórico grupo zaragozano de punk, regresan a los escenarios tras su refundación con integrantes de Non Servium. Against You, referentes del punk combativo de Euskal Herria, cumplirán su cita pendiente con Dalías después de la cancelación forzada del año pasado. Pike & Delta, proyecto conjunto entre Pike Cavalero y El Niño Delta, traerán su explosiva mezcla de guitarras y saxofón. A Tumba Abierta, desde Gerona, presentarán su «punk sin filtros y actitud sin frenos». Extrío, la banda daliense creadora del Agropunk, volverá a jugar en casa con su propuesta genuina. Los Generador, con su rock'n'roll garagero, y los madrileños Muerte Prematura completan un cartel que promete una noche inolvidable.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, subrayó el valor cultural del festival y la diversidad de propuestas artísticas que cada año reúne. «El Alpujarrako Fest no es solo un festival punk: es un punto de encuentro de estilos y propuestas muy diferentes, desde el rock garagero hasta la fusión de guitarras y saxofón, pasando por las raíces del agropunk nacido aquí en Dalías. Ese abanico de sonidos demuestra que en nuestro municipio cabe toda la creatividad musical, y por eso el festival es ya un referente no solo en la provincia, sino en toda Andalucía».

Desde la organización del festival, Pedro Alcalde, señaló que «el Alpujarrako Fest nació para dar voz a propuestas punk, hardcore y alternativas en un entorno rural y reivindicativo. Siete ediciones después, seguimos con la misma ilusión y con el compromiso de ofrecer al público un cartel de calidad y un ambiente único».

