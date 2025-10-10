Conciertos, charlas o cuentacuentos: Almería rinde homenaje a John Lennon Un recital del artista John Juárez, en el 85 cumpleaños del alma de los Beatles, inauguró ayer las jornadas que se prolongarán hasta el día 11

Hace casi dos décadas, el Ayuntamiento de Almería encargó una estatua de John Lennon que representara el momento en el que el malogrado Beatle compuso su canción 'Strawberry Fields Forever', la canción clave en la historia del grupo inglés. Sentado y con guitarra en la mano, emulando aquella composición en la que hoy es la Casa del Cine, ha quedado hasta la posteridad la escultura realizada por Carmen Mudarra.

Precisamente junto al banco de la Plaza Flores, donde se ubica esta obra de arte, tuvo lugar la inauguración de las 'I Jornadas John Lennon en Almería', organizadas por el Área de Promoción del Ayuntamiento con la colaboración de LaOficina Producciones.

Al acto asistieron el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca; y el gerente de LaOficina Producciones, Carlos Vives. El edil ha indicado que «para nosotros es muy importante poner en valor y apoyar todos aquellos elementos, sectores, actividades e ideas que permitan proyectar la imagen de nuestra ciudad en Andalucía, en España e incluso en el mundo». Sin lugar a dudas, John Lennon y el cine son «patrimonio almeriense que supone un valor añadido y que hace a nuestra ciudad aún más atractiva para los visitantes y para los turistas», ha añadido el edil.

Durante las jornadas, habrá conciertos, presentaciones, charlas e incluso un cuentacuentos infantil con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. «No hemos podido elegir mejor ubicación para dar el pistoletazo de salida a las mismas que en esta Plaza Flores, donde se encuentra su estatua-homenaje», ha declarado el concejal responsable de la Red Municipal de Museos.

«Lennon es un personaje inmortal del siglo XX, un icono universal y con una vinculación con Almería que es única», ha reconocido Carlos Vives durante su intervención. Hay que recordar que, «hace 59 años, un 9 de octubre, que John Lennon celebraba en Almería su vigésimosexto cumpleaños mientras rodaba 'Cómo gané la guerra' con su mujer Cynthia Lennon y su compañero Ringo Star y familia». Ayer, por tanto, se celebró que también John hubiera cumplido 85 años de no haber sido asesinado y una tarta, con este número en sus velas ha recordado dicho momento.

Hoy, viernes a las 18:00 horas, se celebrarán las presentaciones 'Las voces del Cabo', por Gracia Echard, y 'Campos de fresas en el desierto', por Rafa Amat y J. Adolfo Iglesias. Precisamente con él habrá una visita guiada a las 19:00 bajo el nombre de 'Lennoniana', mientras que a las 20:30 horas será el concierto 'The Beatles Connection' y 'From Beatles to you' con los invitados Javier Polo y John Juárez.

Por su parte, mañana, sábado 11 de octubre se celebrará a partir de las 12:00 el cuentacuentos 'Había una vez…The Beatles', a cargo de Ana Titiricuento y Javier Polo. A las 18:00 será la charla visual '25 años de una ilusión' por J. Adolfo Iglesias mientras que a las 20:00 será el recital de Javier Polo. «Este día servirá para conocer, a través de un visual, los 25 años que han transcurrido desde que se descubrió toda la historia de la Casa del Cine», ha concluido Carlos Vives.