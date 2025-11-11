'Chanqueños pa' Belén' regresa al Maestro Padilla, un año más, con todo vendido para su fiesta navideña
Cristo Heredia, Edu García, Antonio García 'El Genial' y Aquilino García formarán parte del elenco de un espectáculo que también contará con alumnado de academias almerienses
María Paredes Moya
Almería
Martes, 11 de noviembre 2025, 18:04
La programación especial de Navidad y Reyes del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería tiene en 'Chanqueños pa' Belén' uno de sus fijos más ... esperados y prueba de ello es que las entradas para su actuación el sábado 20 de diciembre, a las 22 horas, se han agotado en poco más de cinco días desde su anuncio a través de los distintos canales de redes sociales.
Se trata, no en vano, de una cita consolidada y esperada que vuelve a conseguir un nuevo éxito para su larga colección, recogiendo así el cariño y el reconocimiento que tiene su propuesta, dentro y fuera de la capital.
El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivirá una intensa Navidad, como se presentará en próximas fechas y, entre otras muchas propuestas, recibirá a 'Chanqueños pa' Belén en familia'; una cita capitaneada por los cantaores Cristo Heredia, Edu García, Antonio García 'El Genial' y Aquilino García, con un elenco de lo más nutrido, con guitarras de José Bellido, Eduardo Aguilera y Rubén 'El Pirri', bajo de David Santiago, percusión de Jonhy Cortés e Israel Amador, y palmas y coros de J. Andrés Heredia y Tony Santiago 'El Negrillo'.
Además del cuadro flamenco habitual, la cita contará con la participación del alumnado de las escuelas de danza de tres bailaoras almerienses con dilatada trayectoria, tanto artística como formativa, como son la de Ana Alonso, Rocío Garrido e Inka Díaz, autoras de las coreografías, y con la Comparsa La Traíña como artistas invitados.
Un elenco de auténtico lujo con todos los ingredientes necesarios para dejarse llevar por la emoción, la alegría y el sentimiento de los villancicos flamencos, con artistas de la tierra y brindando por todo lo alto por la Navidad.
