El centro de visitantes de Los Millares buscará un nuevo diseño tras recibir una propuesta económica «inviable»

La Junta de Andalucía ha decidido resolver el contrato para el diseño del nuevo centro de visitantes y de interpretación de Los Millares, en Santa ... Fe de Mondújar, ante la propuesta «inviable» presentada por la empresa adjudicataria que dobla el importe de ejecución inicialmente planteado y lo eleva hasta los 3,1 millones de euros, por lo que volverá a sacar a concurso el proyecto.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Europa Press que el «conflicto» surgido con la empresa a la que se adjudicó la redacción del proyecto en octubre de 2023 dados los importes en los que maneja la edificación del nuevo edificio del enclave arqueológico, al entender que sobrepasaba las cuantías máximas establecidos por el Gobierno andaluz.

La memoria de la actuación planteaba la realización de un proyecto de ejecución material por importe de 1,6 millones de euros que, junto con otros conceptos, hacía ascender el presupuesto base de licitación de las obras hasta los casi 2,4 millones de euros.

Desde la Junta han precisado que el estudio de arquitectura, con el que se firmó por 182.700 euros la elaboración de los estudios y la dirección de obra, presentó un proyecto básico por un importe de 1,6 millones de euros, pero en «el proyecto de ejecución el importe ascendía a 3,1 millones de euros, por lo que se determinó que esa propuesta era inviable».

De esta forma, desde la Administración autonómica se trabaja ahora para resolver el contrato y sacar otra vez a licitación la redacción de un nuevo proyecto que respete el encaje presupuestario diseñado por la Junta, lo que supone volver al punto de partida pero, en ningún caso, la renuncia a dotar del enclave arqueológico de este equipamiento en el que la Junta «está muy interesada por su relevancia y envergadura».

Este mismo motivo ha llevado a la Junta de Andalucía a retirar de sus presupuestos para el próximo ejercicio la partida específica --de hasta dos millones de euros en las cuentas de 2025-- contemplada en anualidad anteriores para el desarrollo de esta actuación, con la que se busca fomentar la comprensión y divulgación de uno de los enclaves más importantes en relación a la Edad del Cobre, tanto por sus dimensiones como por los restos que alberga.

El proyecto

Con el nuevo centro de visitantes y de interpretación, se pretende contar con un «elemento de referencia en el punto de inicio y final del circuito» sustituyendo al actual edificio denominado Venta de Los Millares en dicho cometido.

La reorganización de los itinerarios de visita es lo que obliga a crear un nuevo centro de interpretación adaptado a la nueva ubicación del acceso al yacimiento y del recorrido visitable al mismo. Además se posibilita la adaptación del nuevo centro a unos requerimientos normativos, funcionales y de espacio adecuados a la importancia del yacimiento.

El objetivo es contar con un centro interpretación, información, divulgación y exposición de Los Millares de unos 1.850 metros cuadrados en total como en parte del itinerario que deben seguir los visitantes de la zona arqueológica, que en primer trimestre de este año ha recibido 3.522 visitas frente a las 2.412 en el mismo periodo del pasado año.

El centro, que deberá ser susceptible de ampliación dadas las investigaciones que se siguen en el enclave y el posible aumento de visitas, contará con un área de acceso público dotado con un punto de control, consigna, tienda de recuerdos y aseos; un área expositiva para muestras permanentes de restos arqueológicos y temporales; y un área formativa con un auditorio con capacidad para hasta 120 personas destinado a conferencias, un aula taller, biblioteca virtual y almacén.

Asimismo, la nueva instalación estará equipada también con un área de administración e investigación que incluye despachos, sala de reuniones, laboratorio y almacén; un área de servicios e instalaciones con dependencias para el persona, aseos, vestuarios, cuarto de limpieza y otras dependencias; una cafetería y un área exterior destinada a merendero especialmente destinada a cubrir las visitas de los grupos escolares, con mesas y bancos en zonas de sombra para unas cien personas, una fuente de agua potable y vistas al paisaje de Los Millares.

Entre otras instalaciones, el inmueble contará con una garita de control en la zona de entrada al yacimiento videovigilada y un aparcabicis destinado a facilitar el aparcamiento de bicicletas para aquellos usuarios que decidan llegar mediante este medio al yacimiento, situado entre varios núcleos de población.

Los Millares está considerado como uno de los más importantes yacimientos europeos de la Edad del Cobre, tanto por la extensión como por la entidad de sus restos. Formado por un poblado y su necrópolis, se ubica sobre una meseta, que en forma de espolón queda enmarcada por el río Andarax y la Rambla de Huéchar.

El poblado contó con un extraordinario sistema defensivo, compuesto de líneas amuralladas y un conjunto de fortines situados en pequeñas colinas al borde de la Sierra de Gádor y a ambos lados de la rambla de Huéchar. La necrópolis consta de un centenar de tumbas colectivas, la mayoría de tipo 'tholos'. La primera fase del poblado comienza en torno al año 2.700 antes de Cristo para abandonarse hacia el 1.800 antes de Cristo.