Carlo Gaberscek y Gian María Volonté, protagonistas del viernes en Almería Western Film Festival La cita cinematográfica de Tabernas premia al escritor especializado en 'spaghetti western' y al mítico actor, que ha recibido la distinción 'Leone in Memoriam'

Almería Western Film Festival (AWFF) ha vivido este viernes una de sus jornadas más significativas, marcada por el reconocimiento a figuras clave en la preservación y la historia del género wéstern, tanto desde la creación como desde la memoria cinematográfica. Uno de los momentos más destacados ha sido la entrega del Premio a la Difusión del Género Wéstern al escritor e investigador Carlo Gaberscek, un referente en el estudio del 'spaghetti western' rodado en Almería. Su trabajo incansable documentando localizaciones, producciones y anécdotas de rodaje ha contribuido de manera fundamental a mantener viva la conexión entre el territorio almeriense y el imaginario del wéstern, ha destacado el festival en un comunicado.

El galardón fue entregado en el edificio Melmonts del parque temático MiniHollywood Oasys, en un acto que incluyó una firma de libros por parte del autor y una mesa redonda conmemorativa sobre los sesenta años de MiniHollywood y del rodaje de 'La muerte tenía un precio', en la que participaron especialistas como José E. Martínez, Giuditta Simi, José María Rodríguez y el propio Gaberscek, moderados por Diego Martínez.

«Estoy feliz de estar en Tabernas, aquí he encontrado más entusiasmo por la obra de Sergio Leone que incluso en Italia. Celebráis su legado con una pasión que me emociona profundamente. Recibir este premio es un gran honor, un reconocimiento mi trabajo de investigación, que he desarrollado durante años a través de libros, artículos y conferencias. Nunca he tenido la intención de hacer cine; mi misión ha sido siempre estudiar, preservar y difundir la historia del wéstern europeo, especialmente el 'spaghetti wéstern'», ha manifestado Gaberscek.

En ese mismo escenario, el festival también rindió homenaje a José María Rossell, empresario visionario que, a mediados de los años sesenta, se estableció en Almería y jugó un papel clave en el desarrollo turístico y cinematográfico de la provincia. Fundador de las cadenas Hoteles Playa y Senator Hotels & Resorts, Rossell fue además quien dio forma al parque MiniHollywood Oasys, que hoy es una referencia internacional del turismo cinematográfico.

El festival, promovido por el Ayuntamiento de Tabernas, le ha hecho entrega de una placa conmemorativa a su familia en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al territorio desde la intersección entre empresa, cultura y cine.

Gian María Volonté

El segundo gran momento del día ha hecho la entrega del Premio 'Leone in Memoriam' al actor italiano Gian María Volonté, figura esencial del wéstern europeo y protagonista de películas emblemáticas como 'Por un puñado de dólares' o 'La muerte tenía un precio'. El homenaje tuvo lugar en el salón y el cementerio de MiniHollywood, con la tradicional ceremonia del entierro donde hay de forma figurada tumbas de otros grandes genios como Sergio Leone, Ennio Morricone, Carlo Simi o Bud Spencer. En un ambiente cargado de simbolismo y emoción, con la música en directo de 'Víctor Colomer's Dollar Trilogy', que recreó el espíritu del wéstern clásico a ritmo de jazz, se ha celebrado este acto.

Más allá de los homenajes, la jornada ha estado cargada de cine y actividades paralelas, tanto en Tabernas como en MiniHollywood. En el Teatro Municipal se ha celebrado las primeras proyecciones de la Sección Oficial Internacional de Cortometrajes, así como el estreno europeo de 'The War Between', de la directora estadounidense Deborah Correa, y la proyección de 'Sirat', nuevo trabajo del cineasta gallego Oliver Laxe y que representará a España en los Oscar.

Por la noche, 'Eastern Western', una producción norteamericana dirigida por Biliana y Marina Grozdanova, en su premier internacional con la presencia de ambas realizadoras, precedida por el cortometraje andaluz 'El precio de la verdad', dirigido por Juan de Dios Díaz y perteneciente a la sección RTVA.

En paralelo, en el parque temático MiniHollywood se han organizado diversos talleres, como 'Cine sin cámara', impartido por el cineasta Miguel Ángel Puertas, y 'Cine inmersivo 180 VR en el desierto', a cargo de la Escuela Lumen Audiovisual. También, actividades literarias, como cuentacuentos con magia para los más pequeños, un desfile de moda wéstern a cargo de Mia West y un espectáculo western en la plaza central del poblado. Además, la proyección del documental 'Leone's Almería', dirigido por Paulo C. Fajardo, y una sesión de cine sin cámara proyectado en celuloide.

En la Plaza del Pueblo de Tabernas, el grupo 'The Gold Diggers' ha animado la velada con un concierto de swing rockabilly. AWFF 2025 refuerza su papel como espacio de diálogo entre el cine clásico y contemporáneo, el territorio y la industria, la creación artística y la memoria cultural. Tabernas y su desierto siguen siendo, año tras año, el corazón vivo del wéstern europeo.