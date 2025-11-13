La calle se convierte en arte en el Centro Patrimonial

La Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial acoge una nueva exposición del Colectivo Fotográfico Desencuadre bajo el título 'El teatro de la calle'. La ... muestra fotográfica, compuesta por 27 imágenes, ha sido presentada este jueves por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, y la presidenta del colectivo, Marina Rodríguez.

Las fotografías expuestas son en blanco y negro y se han tomado en las calles de Almería con el objetivo de reflejar escenas cotidianas y la vida urbana con una visión poética y humanista. «Reflejan puntos concretos para ilustrar la vida. Se han procesado en blanco y negro para darle una continuidad en el espacio», ha aclarado la presidenta.

«La exposición surge de un taller impartido en Almería por el reconocido fotógrafo francés Roland Laboyé, cuya experiencia inspiró a los participantes en la creación de esta colección», ha explicado Pérez de la Blanca. Esta es, según ha declarado el concejal, la última exposición que acogerá la sala en este 2025 antes de ue se instale el belén de playmobil.

Además, durante el acto, la presidenta del colectivo ha agradecido al Ayuntamiento la cesión del espacio que «permite exponer las fotos de muchos autores almerienses y que da a conocer un punto fuerte del colectivo como es la formación profesional».

El conjunto de ilustraciones, seleccionadas tras un taller «de teoría y práctica en la calle», podrá visitarse hasta el 27 de noviembre de martes a sábado desde las 10.30 horas a las 13.30 horas y desde las 17.00 horas a las 20.00 horas, a excepción de los domingos que estará disponible únicamente durante el horario de mañana.