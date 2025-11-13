Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exposición 'El teatro de la calle' en el Centro de Interpretación Patrimonial R.I.

La calle se convierte en arte en el Centro Patrimonial

La nueva exposición del Colectivo Fotográfico Desencuadre, compuesta por 27 fotografías, podrá contemplarse hasta el 27 de noviembre

Leticia M. Cano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:27

Comenta

La Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial acoge una nueva exposición del Colectivo Fotográfico Desencuadre bajo el título 'El teatro de la calle'. La ... muestra fotográfica, compuesta por 27 imágenes, ha sido presentada este jueves por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, y la presidenta del colectivo, Marina Rodríguez.

