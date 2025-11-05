«Los británicos asesinaban con una taza de té en la mano»

El Aula de Cultura de IDEAL en Almería celebró ayer un nuevo encuentro literario en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja (Paseo de Almería, ... 69), con la escritora y periodista Berna González Harbour, una de las voces más reconocidas del periodismo español y autora de novelas como 'Los ciervos llegan sin avisar' o la reciente 'Qué fue de los Lighthouse' (Destino), que suma ya varias ediciones desde su publicación.

El acto, organizado por IDEAL y el grupo Vocento, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, congregó a un expectante público, volviendo a consolidar este ciclo como uno de los espacios culturales más relevantes de la ciudad. La autora, que visitaba Almería por primera vez, se mostró «feliz de descubrir por fin una ciudad en la que nunca había estado». Desde el inicio, combinó humor, lucidez y reflexión en una charla donde lo íntimo y lo político se entrelazaron con naturalidad, como ocurre también en su obra.

En 'Qué fue de los Lighthouse', González Harbour sitúa al lector en el seno de una familia británica marcada por un pasado colonial que reaparece como una sombra incómoda. La semilla, contó, nació de su propia historia. «Mi abuelo fue miembro del servicio colonial británico en Tanzania. Crecimos con el relato heroico de que llevó vacunas y civilización a África, pero cuando me documenté descubrí otro relato, el del saqueo y los abusos». El contraste entre las versiones familiares —«uno de mis tíos lo recordaba como un hombre cosmopolita y otro como un racista retrógrado»— se convirtió en el punto de partida de una novela coral que explora la memoria, las contradicciones y la culpa. «Me interesaba la división dentro de una familia, esas rencillas que emergen con una herencia o un duelo. El colonialismo es el telón de fondo, pero lo que realmente narro es el ocaso de un mundo que creía tenerlo todo bajo control».

Tropelías y asesinatos

Durante el encuentro, González Harbour habló con contundencia del legado del Imperio británico y de cómo su sombra aún planea sobre la conciencia colectiva: «Los ingleses cometieron tropelías y asesinaban con una taza de té en la mano», recordó, aludiendo a esa idea de superioridad moral que justificó abusos y saqueos en nombre de la civilización. «Siempre era por un bien mayor», añadió. «La corona, la dignidad, los modales… todo formaba parte de un imaginario que permitía cualquier atrocidad bajo el pretexto del bien común». Para la autora, el reto hoy pasa por mirar ese pasado sin complacencia y asumir que buena parte de la prosperidad británica nació del expolio de otros pueblos.

A lo largo del diálogo, la autora subrayó que su novela no pretende ofrecer una lección de historia, sino una reflexión sobre la fragilidad de la verdad heredada. «Nos contaron que Inglaterra llevó el progreso, pero también esclavizó, expropió y saqueó. Aún no sabemos cómo afrontar ese pasado vivo. Sería necesario construir un relato compartido».

Inglaterra ya no es lo que fue

La trama, ambientada en los años del Brexit, retrata una nación que —en palabras de la autora— «se dispara en el pie mientras añora una gloria que nunca existió ni existirá». «Es una Inglaterra que no quiere cambiar, que defiende un mundo que nunca fue real», señaló. Esa decadencia colectiva, dijo, le sirvió como metáfora para hablar del desconcierto contemporáneo: «Cada generación siente que un tanque pasa por encima de ella. Antes fueron las guerras; ahora lo son el 'MeToo', los nuevos códigos sociales, el juicio al pasado».

Sobre este nuevo género literario, relató que «cada libro es un desafío». «Si hiciéramos siempre lo mismo, perderíamos la emoción. Este es el más personal, el más mío. Mi editora me dijo que por fin conoció el lado Harbour y no el González». Medio inglesa, medio española, la autora reconoció que su identidad híbrida impregna la novela: «Tengo una mirada crítica sobre Inglaterra, pero también una distancia extraña. Soy una españolae inglesa rara y eso se cuela en mis libros».

¿Periodista o escritora?

Preguntada por la convivencia entre su oficio de periodista (ha sido analista política y periodista cultural en Cadena SER, además de conductora de pódcast y autora de reportajes)y su labor como novelista, González Harbour fue rotunda «Sigo amando el periodismo. Pero la literatura me permite una libertad que el periodismo no concede. En la ficción puedes explorar lo que en la realidad solo rozas, puedes crear mundos, reparar injusticias».

Aunque aún sin desvelar detalles, adelantó que su próxima novela podría desarrollarse en España. El público disfrutó de una velada que cerró con una extensa ronda de preguntas y la firma de ejemplares.