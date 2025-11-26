Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen promocional de 'Los Ruina'.

'Brillantura', lo último de 'Los Ruina' llena el Teatro Apolo de talento almeriense

La presentación del nuevo disco del dúo formado por Fini Torres y Antonio 'El Caracoles', que tiene como colaboradora 'estrella' a Lolita, sube al escenario este viernes a numerosos cómicos y artistas

R. I.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:18

El Teatro Apolo vuelve a ser el mejor escaparate del talento musical almeriense este viernes con la presentación de 'Brillantura', el nuevo trabajo discográfico de ... Los Ruina, el dúo que forman Fini Torres y Antonio 'El Caracoles', pero tampoco faltarán temas del anterior 'Sabia Nueva' ni de 'El Lunático', la legendaria banda de Antonio. La cita es a las 22 horas y cuenta también con numerosos músicos y artistas invitados como Pepe Céspedes, Javier Catalá, Zarrita, J. D. Lázaro, Candilena, Sete Expósito, Loli Orozco, César Pírez o Ezequiel Jiménez. La presentación de 'Brillantura' forma parte de la programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

