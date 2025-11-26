'Brillantura', lo último de 'Los Ruina' llena el Teatro Apolo de talento almeriense

El Teatro Apolo vuelve a ser el mejor escaparate del talento musical almeriense este viernes con la presentación de 'Brillantura', el nuevo trabajo discográfico de ... Los Ruina, el dúo que forman Fini Torres y Antonio 'El Caracoles', pero tampoco faltarán temas del anterior 'Sabia Nueva' ni de 'El Lunático', la legendaria banda de Antonio. La cita es a las 22 horas y cuenta también con numerosos músicos y artistas invitados como Pepe Céspedes, Javier Catalá, Zarrita, J. D. Lázaro, Candilena, Sete Expósito, Loli Orozco, César Pírez o Ezequiel Jiménez. La presentación de 'Brillantura' forma parte de la programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web del Área de Cultura (almeriaculturaentradas.es) y, en la noche del concierto, en el propio teatro, si es que todavía quedarán disponibles ya que están teniendo un alto ritmo de venta que hacen presagiar un 'entradas agotadas', ha apuntado el Ayuntamiento de Almería en una nota. Tienen un precio anticipado de 15 euros, que serán 18 la noche del concierto.

'Los Ruina' es un dúo musical formado por Fini Torres (47) y Antonio 'El Caracoles' (59), dos artistas almerienses que han hecho de la madurez, el humor y la emoción su bandera. Su música mezcla pop, rumba y fusión mediterránea, con letras que hablan de la vida real, del amor sin drama y de reírse de uno mismo. Dicen no ser el típico grupo joven que busca fama rápida: «Somos mayores, naturales, y disfrutamos más que nunca de hacer música. Si eso no es brillante, no sabemos qué lo es».

El nombre 'Los Ruina' nació como una broma y se convirtió en símbolo de identidad: «Nos llamamos así porque somos imperfectos, pero seguimos en pie y con ganas de cantar».

Detrás de la voz femenina del grupo hay una historia de superación. A pesar de una discapacidad con deterioro cognitivo, Fini Torres no se rindió ante las dificultades de aprender canciones y actuar en directo. Cada letra, cada ensayo y cada concierto son un acto de coraje y alegría. «A veces tardo una eternidad en aprenderme una canción, pero cuando la canto, la siento de verdad», detalla.

Entre esas canciones, en el último disco, se encuentra la colaboración estelar de Lolita Flores, que surgió de manera natural y generosa. «Ella, símbolo de arte y autenticidad, conectó de inmediato con el espíritu de 'Los Ruina': la verdad, el humor y la emoción. Lolita representa justo lo que somos: fuerza, arte y vida sin filtros. Cantar con ella ha sido un sueño hecho realidad», apuntan. El tema, 'En Tenguerengue', combina el estilo inconfundible de Lolita con la frescura y picardía de 'Los Ruina'. El resultado: una canción luminosa, con aire andaluz y energía contagiosa, que celebra la vida real y las segundas oportunidades.

La fiesta está garantizada este viernes en el Teatro Apolo.