La Biblioteca Villaespesa proyecta un documental sobre María Lejárraga, una feminista pionera

Compromiso social es la seña de identidad del Festival de Cortometrajes Inclusivos Gallo Pedro que impulsa la Asociación Verdiblanca. Desde hace varias ediciones dedica parte ... de su programación no solo a la discapacidad, sino también a los derechos de las mujeres, a la denuncia de los riesgos de exclusión o a la protección del medio ambiente.

Un año más, este lunes 1 de diciembre, dentro de la programación de la Filmoteca de Andalucía, ambas instituciones proyectarán a partir de las 19:00 horas de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos de la Biblioteca Villaespesa, el documental 'A las mujeres de España. María Lejárraga', de la sevillana Laura Hojman.

El documental, que ha estado nominado a los Premios Goya, Premios Feroz y Premios Forqué, relata la vida de la escritora, dramaturga más prolífica de España y una de las pioneras del feminismo María Lejárraga, conocida como 'María de la O' (interpretada por Cristina Domínguez y locución de Kiti Máver).

La extensa obra de María Lejárraga, incluyendo 'Canción de cuna' y el libreto de 'El amor brujo' de Manuel de Falla, fue publicada bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Lejárraga fue también diputada de la II República y fundadora de proyectos clave para los derechos y libertades de las mujeres.

«La proyección de este documental cumple con el objetivo de Verdiblanca de dar a conocer la programación de Gallo Pedro a toda la ciudadanía, dado que es un evento de entrada libre para cualquier amante del cine», expresa Daniel Parra, coordinador del Festival. Por otro lado, el presidente de la entidad, Antonio Sánchez de Amo, explica que «también nos permite incidir en nuestro compromiso con la igualdad de género; tal y como venimos trabajando desde hace lustros, como avala las tres renovaciones del Distintivo de Igualdad que concede el Gobierno de España y la puesta en marcha de nuestro III Plan de Igualdad con más de 70 medidas».

Esta proyección se lleva a cabo gracias a la colaboración desde hace años de la Filmoteca de la Junta de Andalucía, que permite en esta sesión contar con la película audiodescrita para personas ciegas sólo descargándose en el teléfono móvil ​la aplicación Audesc Mobile, disponible en la página web de la ONCE y cuya Fundación también colabora con Gallo Pedro.

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro liderado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca cuenta con el apoyo del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación de Almería y su Festival Internacional de Cine FICAL, la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión-RTVA.

Gallo Pedro es mucho más que el certamen con el que se premian a los mejores cortometrajes españoles que reflejan e incluyen la discapacidad como un elemento normalizado más de la vida. Este Festival Inclusivo propone también masterclass, talleres y tutorización de rodaje, exposiciones, proyecciones de largometrajes y homenajes que se harán durante la Gala de Entrega de Premios el próximo domingo 21 de diciembre en el Teatro Apolo de la capital almeriense, el día más corto del año.