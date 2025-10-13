Berja se prepara para una noche de arte y solidaridad con su V Gala Berjarte a favor de Argar La gala, que comenzará a las 20 horas y promete una velada cargada de música, danza y emoción con reconocidos artistas y agrupaciones de baile

María Paredes Moya Berja Lunes, 13 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

El Teatro Ciudad de Berja 'Miguel Salmerón' será el escenario de la V Gala Berjarte, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre. Organizada por la Asociación Cultural Berjarte, esta edición se presenta como un emotivo homenaje a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Argar, a la que irá destinada íntegramente la recaudación del evento.

La presidenta de Berjarte, Elisa Moya, ha destacado el carácter solidario de la gala, con la que se pretende que cada pequeño gesto acabe en una gran ayuda: «Cada año ofrecemos una gala, pero pensamos que este año debía dedicarse a alguien en especial y por eso decidimos apoyar la lucha contra el cáncer infantil y a los padres de esos niños que lo pasan tan mal», ha explicado.

La gala, que comenzará a las 20:00 horas, promete una velada cargada de música, danza y emoción con reconocidos artistas y agrupaciones de baile. Entre los nombres confirmados figuran las academias de baile de Esmeralda Fajardo y Sara Ramos, la cantaora Lucía López junto al guitarrista Francis Monje, el músico Sergio Ramos, el grupo de baile Nuevo Amanecer, la bailaora Patricia Giner Cuadrado y la Banda Municipal de Música de Berja (BMMB).

La noche estará conducida por los presentadores Manuel Céspedes Gallardo y Gádor Rosario Fajardo, quienes guiarán al público a través de un espectáculo que celebra el talento local y el compromiso social.

Las entradas, que pueden adquirirse en taquilla antes del espectáculo, tienen un precio simbólico de tres euros con una 'fila cero' para quienes quieran colaborar. Los beneficios se destinarán íntegramente a Argar. Además, el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Berja dentro de su compromiso con las causas sociales y el impulso de la cultura en el municipio.

Por otro lado, la Asociación Cultural Berjarte trabaja ya en los preparativos del III Festival de Artes Plásticas, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples de Berja con muchas novedades, varios certámenes y algunas sorpresas para los asistentes. De igual modo, los escritores de Berjarte también participarán con un stand en la próxima edición de Expoberja donde dará a conocer sus obras.

Temas

Berja