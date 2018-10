El Almería Western Film Festival, el único en su género en Europa La cita, que se celebrará entre los días 9 y 13 de octubre, con más de 1.600 inscripciones, reúne largometrajes y cortometrajes procedentes de cuatro continentes FRANCISCO MARTÍNEZ PEREA ALMERÍA Viernes, 5 octubre 2018, 10:31

Es, sin duda, una de las grandes citas cinematográficas de España y todo un referente internacional en su género. Almería Western Film Festival (AWFF), ha presentado los contenidos de su VIII edición, a celebrar del 9 al 13 de octubre en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con un crecimiento exponencial en el número de inscripciones que es el mejor aval de su gran desarrollo, ya que pasa de cien en 2017 a más de mil seiscientos en 2018. El programa reúne diez largometrajes, siete de los cuales son de estreno en España, cuatro de estreno europeo y uno a nivel mundial, así como veinte cortometrajes en Sección Oficial, procedentes de cuatro continentes. En total, se desarrollarán alrededor de medio centenar de actividades pedagógicas y culturales, una oferta para todo tipo de públicos, con acceso libre y entrada gratuita.

La Alcazaba de Almería fue el escenario o elegido para presentar la programación de la edición de este año, acto que contó con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández; el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia; el diputado provincial de Cultura de la Diputación de Almería, Antonio J. Rodríguez; el alcalde de Tabernas, José Díaz, y el director del Festival, Juan Francisco Viruega, además de representantes de las distintas entidades colaboradoras del evento, cineastas y aficionados de la provincia. La nota musical la puso el saxofonista almeriense Juanma Linde y la cantante Mar Venzal, que deleitaron con la interpretación de bandas sonoras de conocidas películas.

Secciones oficiales

Del gran programa presentado cabe destacar en las Secciones Oficiales a competición que la presencia femenina vuelve a ser relevante en la dirección, producción e interpretación. La muestra se estructura en Largometrajes, Cortometrajes Western y Neo-western, Retrospectiva, y se incorpora una nueva sección denominada Panorama, con tres documentales fuera de competición y que tendrán su estreno absoluto en el Festival. AWFF acoge de nuevo la presentación de obras literarias, mesas de debate, encuentros con el público, conciertos y actividades para el público infantil.

En la cuidada muestra de largometrajes, tres de los que se van a proyectar son de nacionalidad estadounidense, dos españoles, dos australianos, uno francés, uno holandés y otro alemán. «Esta es la programación más ambiciosa hasta el momento, con una Sección Oficial cuyas obras y jurados siguen las directrices y el reglamento de los festivales internacionales de categoría A. Por ello, se han descartado largometrajes que ya han tenido una carrera comercial en la cartelera española, priorizando las obras de autor o aquellas que aún no tienen cerrada su distribución en Europa», añadió Viruega.

'Gone are the days', de Mark Gould, será la película de inauguración del Festival, fuera de competición, con estreno absoluto en Europa. También será la primera vez que se proyecten en el continente 'Cassidy red', 'Dead men', 'The decadent and depraved' y 'Ultravokal'. Varios directores y productores de estos films han confirmado su presencia para presentar estas obras durante el Festival.

La Sección oficial a concurso para los premios del Jurado y el Premio del Público va a contar con la proyección de 'Brimstone' (Martin Koolhoven, Holanda, 2017), 'Cassidy red' (Matt Knudsen, Estados Unidos, 2018), 'Dead men' (Royston Innes, Estados Unidos, 2018), 'Dhogs' (Andrés Goteira, España, 2017), 'Sad hill unearthed' (Guillermo de Oliveira, España, 2018), 'Sweet country' (Warwick Thornton, Australia, 2018), 'The decadent and depraved' (Jordon Prince-Wright, Australia, 2018), 'Ultravokal' (Chirstopher Karabache, Francia, 2018), 'Western' (Valeska Grisebach, Alemania, 2017) y fuera de competición la película de inauguración, 'Gone are the days' (Mark Landre Gould, Estados Unidos, 2018).

El Jurado de la Sección Oficial va a estar presidido por Blanca Portillo, actriz y directora, a quien le acompañará Andrés Torres, director de fotografía y presidente de AEC; Rafael Cobos, guionista; Eduardo Torres-Dulce, guionista, historiador y crítico, y Moisés Rodríguez, periodista y crítico cinematográfico. Además, el Festival cuenta con la participación de un jurado profesional para la Sección Oficial de Cortometrajes y Premio RTVA y Escuelas de Cine.

Cortometrajes

La Sección Oficial internacional de Cortometrajes, conformada por 20 obras de ficción, animación y documental, se divide en western y neowestern. Los trabajos proceden de España, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, México y Argentina. Asimismo, por primera vez se cuenta con obras de Irán, Nepal, Corea del Sur y Costa Rica. El Jurado que valorará estas obras y otorgará el Premio al mejor cortometraje western y al mejor cortometraje neo-western está formado por Belén Bernuy, productora y directora interina de la Academia de Cine; Emiliano Allende, Marta Rodríguez, Jara Yáñez e Ismael Martín.

Las obras de esta Sección oficial Cortometrajes Western son 'A banjo and A bullet' (Maxwell Rousso, Estados Unidos, 2018), 'The Custer wolf' (Chris Heady, Estados Unidos, 2018), 'Draw your gun' (Wouter Jansen, Inglaterra, 2018), 'Five o'clock' (James Di Martino, Australia, 2018), 'The good, the bad and the cactus' (Adib Cherit, México, 2018), 'Horse on fire' (Scott Gist, Estados Unidos, 2018), 'Open fire' (Olivia Swords, Inglaterra, 2018), 'Somewhere in Kansas 1884' (Moritz Fortunat, Alemania, 2018), 'Tan lejos de Dios' (Ismael Capistrán, México, 2018) y 'Western movie' (Hyung Suk-Lee, Corea del Sur, 2017),

En cuanto a la Sección oficial Cortometrajes NeoWestern, las obras con '72%' (Lluís Quílez, España, 2017), 'Bailaora' (Rubin Stein, España, 2018), 'Calvin' (Camille Tello, Francia, 2018), 'El duelo Weird' (Fabio Serpa, Italia, 2017), 'Z (Gya)' (Patrish Shrestha, Nepal, 2018), 'Niemandsland' (Milan Strobanek, Alemania, 2018), 'Not my father's son' (Pietro Cercone, Costa Rica, 2018), 'Returnee' (Saeed Alipour, Irán, 2018), 'La sombra quema' (Ezequiel Yoffe, Argentina, 2017) y 'Tomorrow' (Andrew Tarbet, España, 2018).

El Jurado de la Sección Internacional de Cortometrajes va a estar integrado por Belén Bernuy, productora y directora interina de la Academia de Cine; Emiliano Alende, director del Festival Medina del Campo; Marta Rodríguez, periodista especializada en cine y teatro; Ismael Martín, distribuidor de cortometrajes y bloguero, y Jara Yáñez, escritora y redactora de la sección de cortometrajes de Cahiérs du cinema-España.

Por tercer año consecutivo, el Festival cuenta con el Premio RTVA a la mejor Creación Audiovisual Andaluza de género western. En esta Sección se han seleccionado cuatro trabajos de Almería, Granada y Málaga. Además, en la categoría Escuelas de Cine competirán seis obras procedentes de centros de Barcelona, Madrid, Alicante y Sagunto. Las obras de ambas categorías serán valoradas por un Jurado compuesto por Alberto Gómez Uriol, director y productor, documentalista; Piluca Querol, presidenta de Andalucía Film Comission; Luis Francisco Pérez, guionista, director y montador, y Manolo Carretero, periodista.

Sección retrospectiva

'Hasta que llegó su hora', del maestro Sergio Leone, que cumple el 50º aniversario de su rodaje en Tabernas, será la película de honor del Festival que se proyectará tras la gala de inauguración. Para conmemorar esta efemérides se han diseñado otras actividades como un mural que realizará el artista Nauni o la teatralización de algunas escenas de la película en el poblado Western Leone por la agrupación 'Hijos de mil padres', así como varias ponencias.

La actriz italiana Claudia Cardinale, protagonista de la obra de Leone, volverá a Almería para recibir el Premio Tabernas de Cine. Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini. Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov), para cuyo rodaje regresó a Tabernas en 2014. En este film, que se presentó en la VI edición de AWFF fuera de concurso, la actriz se interpretó a sí misma recorriendo los paisajes donde rodó algunas de sus primeras películas.

El Festival concede el Premio Leone in Memoriam al escenógrafo y figurinista en la Trilogía del Dólar y en 'Hasta que llegó su hora', Carlos Simi (Italia, 1924-2000). Un galardón que será recogido por su viuda y su hija en un acto homenaje al diseñador de producción y vestuario que trabajó asiduamente con Sergio Leone y Sergio Corbucci, otorgando a sus spaguetti westerns un aspecto sublime. Simi protagonizará una exposición con los diseños de vestuario y decorados para 'Hasta que llegó su hora', que estará abierta al público en el Teatro Municipal de Tabernas.

En esta edición el Premio Desierto de Tabernas, que se otorga a un profesional en activo que haya contribuido a la divulgación del entorno natural tabernense como icono cinematográfico, se otorga a Toni Novella, productor y director de producción responsable de las películas de Pedro Almodóvar en la última década. Asimismo, ha sido jefe de la unidad española de los rodajes internacionales de 'Asterix en los juegos olímpicos' de Frédéric Forestier (2008) y 'Éxodus', de Ridley Scott (2014), entre otros, sumando más de 60 obras cinematográficas. Nominado cinco veces a los Premios Goya, fue en 2015 cuando lo obtuvo por la Mejor Dirección de Producción de 'El Niño' (2014).

La actriz Kiti Mánver recibirá el Premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía), quién conoció Tabernas durante el rodaje de un episodio de 'Curro Jiménez'. La actriz malagueña, de nombre María Isabel Ana Matecón, fue ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto en 1992 por 'Todo por la pasta'. Ha trabajado con directores como Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia o José Luis Garci, entre otros.

El Festival completa la muestra cinematográfica con una serie de actividades paralelas. En la parte pedagógica destaca la presentación del libro 'Se busca: tras la pista de Sergio Leone', del escritor e investigador almeriense José Enríquez Martínez, y de los cómics 'Johnny el rápido' del murciano Alberto Mateos y 'Superjoven: regreso al oeste', del almeriense Rafa Amat 'AleS', quién además impartirá una masterclass sobre creación y desarrollo de cómics. Otras actividades serán las clases de iluminación expresiva en el género western, a cargo de Andrés Torres; distribución de cortometrajes, de Ismael Martín; y la presentación de la plataforma Andalucía Destino de Cine, con Piluca Querol.

La programación contempla una serie actividades lúdicas para todo tipo de públicos. El western vuelve a las calles Tabernas con un gran desfile que organizan conjuntamente diferentes colectivos del municipio. Se vuelve a convocar el concurso gastronómico MiniChef Western, que tuvo una gran acogida el año pasado y que se desarrolla en el poblado Oasys MiniHollywood. Como novedad se llevará a cabo una actividad de cine en vivo, una iniciativa donde el público interactuará con la película 'Regreso al futuro III', que está conectada con 'Hasta que llegó su hora' haciendo varios guiños a la película en diferentes escenas y un taller de spaguetti western con smartphones a cargo de Nico Fernández.

La música también estará presente en la VIII edición de AWFF, con grandes bandas como The Jake Levinson Band, La Banda de Suso Díaz, Javier Arnal y Vera Acacio, además de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada, que hará un tributo a la composición de Ennio Morricone para 'Hasta que llegó su hora'. Otras artes escénicas como el teatro se podrán disfrutar con el espectáculo 'Yee Haw' de La Banda de Otro, además de bailes en línea a cargo de la compañía Level Up y otras actividades infantiles», indica Díaz.

Tapas western

Igual que en años anteriores, se celebrará el concurso de tapas western hasta el 11 de octubre en los bares y restaurantes de la localidad y el concurso de caracterización y relato y dibujo. El Ayuntamiento de Tabernas pondrá nuevamente de forma gratuita un servicio de autobuses desde la capital hasta el municipio del 9 al 13 de octubre con conexiones a los poblados Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone los días que se celebran actividades.

Señalar también que la Junta de Andalucía mantiene un año más el compromiso con Almería Western Film Festival. En esta ocasión, las consejerías de Turismo y Deporte y de Cultura aportan 75.000 euros para la organización y difusión de la octava edición de este gran evento cultural. «Desde la Junta de Andalucía seguiremos incidiendo en potenciar estas sinergias entre el cine y el turismo que tanto benefician a nuestra provincia. Y lo haremos desde la colaboración con otras instituciones, como la Diputación y los ayuntamientos y con entidades como Andalucía Film Comission. También, impulsando instrumentos de apoyo al audiovisual andaluz como la Ley del Cine de Andalucía, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento el pasado mes de junio o la Estrategia de Impulso a la Industria Cinematográfica y Audiovisual cuya elaboración vamos a iniciar tras su reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta,

La Ley del Cine y la Estrategia que la desarrolla son un proyecto legislativo de primer orden, por su carácter pionero y de referente a nivel nacional.