Participantes en el encuentro de Harley-Davidson en Almería, con el concejal de Cultura.

Almería, tierra de 'harley riders'

La capital, para obligatoria para 250 apasionados de las motos Harley-Davidson

M. P. M.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:28

Harley-Davidson no es sólo una legendaria motocicleta. Es un modo de vida libre y vinculado con el rock, que apasiona a miles de moteros en todo el mundo. Almería se convierte cada dos años en el destino donde peregrinan cientos de 'harley riders' para vivir un fin de semana de carretera, rock y también turismo. Organizado desde hace 18 años por el club HDC Almería, las últimas tres ediciones se han celebrado en la ciudad, gracias al compromiso del concejal de Cultura, Diego Cruz.

Por eso, en la tarde de este sábado, la organización ha entregado al edil un reconocimiento por «su apoyo, por su buen hacer, y pasión por las motos y el rock». Diego Cruz ha agradecido el premio y afirmado que «esta concentración pone en valor la marca Almería entre el segmento del turismo a motor, y sobre todo entre los que entienden la vida con la filosofía de la Harley-Davidson».

Más de 250 'harley riders' han disfrutado de su pasión y conocido la ciudad desde el viernes hasta este domingo, con visita al centro histórico, recorrido por Cabo de Gata y conciertos en el Palacio de Congresos. José Calderón, presidente del club HDC Almería, afirma que «esta concentración no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento».

Han llegado hasta almeriense con sus Harley-Davidson aficionados procedentes de Mallorca, Madrid, Cantabria, Asturias, Albacete, Murcia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Asturias y también de Suecia e Italia.

