Almería recorrerá la historia de los uniformes de La Legión a través de una exposición

El acto de presentación tendrá lugar el jueves 4 de septiembre en la Subdelegación de Defensa y estará presidido por el general jefe José Agustín Carreras Postigo

David Roth

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:15

La Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión (Brileg), con sede en Viator, dará a conocer la próxima semana una nueva exposición titulada 'La Legión a través de sus uniformes', una muestra que recorrerá la historia de la fuerza legionaria a través de sus distintas vestimentas y que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Almería.

La presentación oficial tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 11:00 horas, en la Subdelegación de Defensa de Almería. El acto estará presidido por el general jefe de la Brigada de la Legión, José Agustín Carreras Postigo, y contará con la presencia de autoridades civiles y militares.

Desde la Brileg se ha destacado que esta exposición pretende acercar al global de la ciudadanía la evolución y el simbolismo de los uniformes legionarios, considerados parte fundamental de la identidad y tradiciones del cuerpo.

