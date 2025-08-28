Almería se prepara para coronar al ganador del XIII Premio 'Colombine' La entrega de los 5.000 euros se realizará el 21 de octubre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería

María Paredes Moya Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 14:36 Comenta Compartir

La junta directiva de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería ha aprobado por unanimidad, en su última reunión, la fecha en la que se anunciará el ganador del XIII Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', que concedemos con el copatrocinio de Fundación Unicaja y Cosentino SLU. Será el 18 de septiembre de 2025 durante un acto que tendrá lugar en las instalaciones del nuevo 'Cosentino City', que la empresa almeriense posee en el número 23 del Paseo de Almería.

Del mismo modo, la directiva aprobó que la entrega del premio al trabajo ganador se realizará el martes 21 de octubre de 2025 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, ubicado en el número 69 del Paseo de la capital. Se ha elegido octubre para que coincida con el mes en el que falleció, en 1932, la periodista almeriense Carmen de Burgos Seguí 'Colombine', que da nombre al certamen.

La cuantía del galardón asciende, por segundo año consecutivo, a 5.000 euros y un trofeo en mármol que es la reproducción del monumento a la Libertad de Expresión que se alza en la Plaza de los Periodistas de la capital almeriense.

Como ya se anunció, el jurado está compuesto por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del jurado) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado). Sus miembros determinarán quiénes son los finalistas y, de éstos, el ganador del XIII 'Colombine'.