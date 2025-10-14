Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aitana arrancará en Roquetas de Mar su 'Cuarto Azul World Tour' por España

La cantante iniciará su gira por el país el 9 de mayo en el Estadio Municipal Antonio Peroles

E. Press

Almería

Martes, 14 de octubre 2025, 11:20

Comenta

Aitana ha dado a conocer las fechas de su nueva gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour' con la que arrancará su gira por España el 9 de mayo con su primera parada en el Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar tras su paso por el festival Lollapalooza en Argentina y el Estereo Picnic de Bogotá, en Colombia.

La intérprete de hits que acumulan millones de escuchas como 'Vas a quedarte', 'Cuando hables con él', '6 de febrero' o 'Superestrella', ha dado a conocer las citas de sus conciertos, que se extenderán hasta el 6 de noviembre, y que tendrá cuatro paradas más en Andalucía: 5 de junio en Sevilla, 19 de junio en Fuengirola (Málaga), 12 de julio en Cádiz y 18 de julio en Úbeda (Jaén).

La cantante pasará además por Murcia (15 de mayo) Valencia (22 de mayo), Albacete (29 de mayo), Mallorca Live (12/13 de junio), Avilés (26 de junio), Granca Live Fest (4 de julio), Zaragoza (10 de julio), A Coruña (22 de julio), Barcelona (4 de septiembre), Madrid (11 de septiembre) y Bilbao (18 de septiembre).

Será a finales de octubre cuando vuelva a saltar el charco para actuar en Buenos Aires, Argentina (21 de octubre), Monterrey, México (28 de octubre), Guadalajara, México (30 de octubre), Queretaro, México (31 de octubre), Puebla, México (4 de noviembre), Ciudad de México, México (6 de noviembre)

La venta general será a partir del 23 de octubre pero Santander SMusic abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10,00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12,00 horas, podrán acceder a la preventa todos los cli1entes del Banco. La preventa se cerrará a las 9,49 horas del 22 de octubre.

